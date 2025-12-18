Presidente del Colegio Médico afirma no se le debe retirar carnet a doctores involucrados en Senasa

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Luis Peña Núñez, habló este jueves sobre posibles doctores involucrados en el entrado de corrupción que operó en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), al considerar que espera paguen su deuda con la sociedad.

“Es una situación lamentable. La justicia es independiente y no sabemos cuáles son los procesos que están agotando internamente, pero esperamos que cualquier médico involucrado pague su deuda con la sociedad por este terrible caso”, afirmó el titular del CMD.

Peña Núñez sostuvo que la entidad maneja procesos internos que se acatan a al reglamento para juzgar las faltas éticas y los juramentos de la preservación de la salud. Sin embargo, aclaró que “no considero que se le retire su carnet del Colegio a ningún médico, porque no va a ejercer la medicina preso, y cuando salga de la cárcel ya pagó su condena”.

El galeno indicó que no es posible retirar un exequátur por el derecho constitucional al trabajo, al momento que apuntó que se trata de una situación lamentable, y espera que la justicia atrape a todos los culpables.

“Hay que preservar el derecho del pueblo y denunciar los casos que destruyen al servicio de salud”, resaltó.