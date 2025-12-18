Una justicia sin temor: Henry Molina insta a jueces a resistir presiones externas

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, envió un mensaje contundente a los nuevos integrantes de la Carrera Judicial: la independencia de los jueces es el escudo vital de la democracia constitucional.

Durante el acto de juramentación de la Promoción 2023, Molina instó a los magistrados a fallar con valentía, basándose únicamente en el Derecho y ajenos a cualquier presión externa.

La justicia como muro ante la fragilidad institucional citando preocupaciones globales sobre la inestabilidad de las democracias occidentales, Molina advirtió que las instituciones son más frágiles de lo que parecen.

“Si las sociedades descuidan la independencia de quienes administran justicia, se debilita la democracia”, puntualizó.

En este sentido, defendió la Carrera Judicial como la única herramienta que transforma la independencia de una "promesa vacía" en una garantía efectiva para la ciudadanía.

Integridad frente a la impopularidad El magistrado recordó a los nuevos jueces que su legitimidad se construye en el día a día, aplicando la sana crítica y asumiendo la responsabilidad de sus fallos, incluso cuando estos resulten impopulares ante las corrientes de opinión pública.

Subrayó que en el Poder Judicial dominicano "no hay atajos", pues el ingreso y ascenso de los jueces responde estrictamente a un proceso riguroso de calificaciones y méritos.

Tecnología con sentido humano Finalmente, Molina destacó que, aunque el sistema judicial avanza hacia una transformación digital e incorpora inteligencia artificial, el factor humano sigue siendo el núcleo del servicio.

Exhortó especialmente a los jueces de paz a tratar cada expediente con sensibilidad y escucha activa, recordando que su lealtad debe ser exclusiva con la Constitución y la dignidad del pueblo dominicano.