Poder Judicial anuncia que unifica salas de la Corte de Apelación en la nueva Ciudad Judicial de SDE

El Poder Judicial anunció que unifica todas las salas de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo en una sola sede: la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este.

La medida, tras años de limitaciones de espacio, podrá cumplir la Ley 141-02, la misma crea la Corte de Apelación de Santo Domingo y varios tribunales en las provincias de Santo Domingo y Santiago.

El movimiento logrará que la Corte de Apelación opere con su asiento legal correspondiente, al ejercer jurisdicción sobre los distritos judiciales de la provincia de Santo Domingo y Monte Plata en un solo lugar, tal como sucede en el resto de las Cortes de Apelación del país.

Para coordinar esta transición, una comisión del Poder Judicial se reunió este jueves con abogados penalistas que litigan en Santo Domingo Oeste.

La delegación estuvo integrada por Jhonattan Toribio Frías, director general de Administración y Carrera Judicial y Javier Cabreja, coordinador general de Comunicaciones y Asuntos Públicos.

Durante el encuentro, los funcionarios explicaron las razones legales del traslado de la Tercera Sala de la Cámara Penal hacia la nueva sede.

Cabreja enfatizó que la comunidad jurídica es un pilar esencial en el proceso de transformación judicial: "Ofrecer servicios de calidad es un compromiso de todos", afirmó.

Cambios en infraestructura

En ese sentido, el ingeniero Toribio Frías destacó el cambio en infraestructura que experimentará la zona.

"La provincia de Santo Domingo va a pasar de tener las peores edificaciones a tener las más modernas del país y de la región", aseguró, recordando además que los trámites penales ya cuentan con acceso digital para agilizar los procesos.

Jhonattan Toribio Frías, director general de Administración y Carrera Judicial, muestra las edificaciones de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este a la comisión enviada por el Poder Judicial.Fuente externa

Además, el abogado penalista Francisco Morillo Montero valoró positivamente la iniciativa y felicitó la gestión del presidente de la Suprema Corte de Justicia por implementar un modelo que "acomoda la vida".