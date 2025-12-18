Caso Calamar: Posponen por cuarta vez juicio preliminar por problemas de salud de Rafael Calderón

La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dispuso este jueves el aplazamiento por cuarta ocasión de la audiencia preliminar contra los implicados en el Caso Calamar.

La decisión del tribunal se fundamentó principalmente en el estado de salud del exsenador Rafael Calderón, cuya defensa técnica presentó una licencia médica por un periodo de 30 días.

El tribunal validó el diagnóstico mediante la intervención de un médico legista del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), quien determinó que el imputado no se encontraba en condiciones de comparecer.

La magistrada Ramírez explicó que, para garantizar el debido proceso y la integridad del encartado, lo más prudente era acoger la valoración médica y no proceder con un desglose del expediente, ya que esto no representaría un avance real para el desarrollo de la etapa preliminar.

Al fijar la nueva fecha, el tribunal tomó en consideración los días feriados y el cómputo de los plazos legales para preservar la continuidad del proceso.

En consecuencia, la audiencia fue programada para el lunes 29 de diciembre a las 10:00 de la mañana, quedando citadas y notificadas todas las partes involucradas.

Postura del Ministerio Público

La directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, no se opuso al receso, priorizando el derecho a la defensa y la salud de Calderón.

Ortiz explicó que, dada la etapa avanzada del proceso, lo más adecuado es permitir la recuperación del imputado. "Un desglose en este punto conlleva iniciar nuevamente su proceso en otro tribunal. Siendo una persona con una condición de salud conocida, estaríamos agravando su situación", señaló la magistrada.

Reacción de la defensa

Por su parte, Laura Acosta, representante legal del exministro Gonzalo Castillo, consideró que la normativa actual no ofrece condiciones claras para separar a un imputado cuando el proceso ya ha avanzado significativamente, calificando el escenario como un "problema procesal de difícil solución".

A pesar de las constantes dilaciones, Acosta mostró una actitud de paciencia: "El que espera lo mucho, espera lo poco", afirmó, sugiriendo que la defensa está preparada para continuar una vez se superen los incidentes de salud.