De cárcel a plaza educativa: el futuro que plantea Roberto Santana para La Victoria

La Penitenciaría Nacional de La Victoria podría convertirse en una plaza educativa una vez concluya su cierre definitivo, informó el director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana.

Se trata de una propuesta que el gobierno “ya está valorando” como parte del proceso de reforma en el sistema penitenciario del país, explicó el funcionario.

La Victoria, una de las cárceles más antiguas y simbólicas de República Dominicana, fue cerrada de forma técnica por las autoridades.

Santana afirmó que “nada dura para siempre” y que llegará el momento en que, tras el vaciado total de internos y personal, se anuncie “la otra cara de la moneda”.

“Llegará el momento en que se anuncie aquí la construcción de todo lo contrario, a lo que esto fue”, dijo el funcionario, al referirse a La Victoria, una cárcel levantada durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y marcada por denuncias históricas de hacinamiento, corrupción y violaciones a derechos humanos.

Explicó que la propuesta es construir allí un espacio dedicado a la educación y la formación humana.

“Donde hubo oprobio, haya esperanza. Donde hubo humillación, haya redención”, subrayó Santana.

El funcionario señaló que la idea es que, en ese lugar, donde por años hubo ausencia de derechos, se enseñe a vivir y a practicar los derechos que merece todo ser humano. El proyecto aún no tiene fecha definida, dijo.

En declaraciones ofrecidas a Listín Diario, Santana explicó que la construcción de la plaza educativa dependerá de la voluntad del gobierno y de las decisiones que adopte el Estado en el futuro.

Como parte del cierre técnico, las autoridades notificaron la disposición que prohíbe el ingreso de nuevos internos a La Victoria.

Los reclusos fueron trasladados en autobuses desde la cárcel La Victoria con extremas medidas de seguridad.

A partir de ahora, todos los nuevos privados de libertad de esta jurisdicción deberán ser enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, en el municipio Guerra.

Se instruyó además a los jueces de ejecución de la pena a abstenerse de emitir órdenes de traslado hacia La Victoria, como parte de las medidas para garantizar un cierre ordenado y la continuidad del sistema penitenciario.

“A La Victoria no puede entrar ningún interno. Los nuevos ingresos correspondientes a esta jurisdicción deberán ser destinados a Las Parras”, reiteró Santana a los medios.

Las autoridades ya han traslado un total de 600 privados de libertad de La Victoria hacia Las Parras.

Ayer, luego de la clausura técnica, se llevó el cabo el traslado del segundo grupo de 300 reclusos.

“Van a llegar a Las Parras. Ustedes han oído hablar de cómo está eso allá. Después de que ustedes lleguen, el que quiera volver, me avisa, para traerlos”, advirtió el director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana.

La Victoria, un símbolo de “corrupción”

El coordinador del Área de Justicia de la Oficina Nacional para la Reforma Penitenciaria, Juan Dionisio Rodríguez, calificó el cierre de la cárcel La Victoria como “histórico”.

“Es el acto simbólico más extraordinario en los últimos 60 años”, afirmó.

Recordó que la Penitenciaría Nacional La Victoria, inaugurada en 1952, se convirtió con los años en un símbolo de corrupción, extorsión y violaciones a la dignidad humana.

“Jamás en República Dominicana puede existir un centro como La Victoria. Esto hay que destruirlo para bien de la nación”, sentenció.