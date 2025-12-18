Agentes especializados asumen la custodia de menores en Villa Consuelo

En un acto simbólico marcado por el intercambio de rosas, el Instituto de Señoritas de Villa Consuelo formalizó el traspaso de mando de la Policía especializada a los nuevos Agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP).

Este cambio busca transformar la custodia de las menores en conflicto con la ley, priorizando un enfoque formativo sobre el puramente restrictivo.

El director General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), Roberto Santana, enfatizó que la misión de estos agentes es esencialmente pedagógica.

“Tómenlas de las manos y llévenlas por el camino de la vida correcta”, exhortó Santana, al tiempo que advirtió que habrá cero tolerancia ante cualquier falta ética, recordando que trabajar con menores exige una conducta intachable.

Con este nuevo grupo, el sistema completa el personal especializado en los seis centros de la Dirección de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (DINAYA).

Reforma irreversible y nuevas obras para 2025 Santana aprovechó el escenario para declarar que la reforma del sistema penitenciario dominicano es "irreversible".

Destacó hitos como el cierre de la vieja cárcel de La Victoria y anunció que entre enero y febrero de 2025 se adjudicarán 11 licitaciones para la construcción de nuevos recintos que dignifiquen las condiciones de reclusión en todo el país.

Justicia con rostro humano

Por su parte, la magistrada Adalgisa Castillo calificó este día como un hito histórico, señalando que la atención a menores era una deuda pendiente del Estado.

Durante el evento, se entregaron certificados a internas que concluyeron cursos técnicos en decoración y manualidades, reafirmando que la educación es el pilar de la rehabilitación.