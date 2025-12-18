Abinader convoca al Consejo Nacional de la Magistratura para escoger jueces de la SCJ

El presidente de la República, Luis Abinader, convocó al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para continuar con el proceso de selección de los postulantes a la Suprema Corte de Justicia.

El encuentro está pautado para este viernes 19 de diciembre, las 5:00 p. m.

En el mismo se deberá escoger a cinco postulantes para ocupar las vacantes habilitadas en la Suprema Corte de Justicia (SCJ), incluyendo la elección de un segundo juez sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia.

En caso de que los nuevos jueces sean seleccionados durante la sesión de este viernes, el propio Consejo deberá convocar su juramentación dentro de un plazo de cinco días.

El pasado 2 de diciembre también se convocó a una reunión para escoger los jueces de la SCJ y los del Tribunal Superior Electoral (TSE), sin embargo, solo fueron seleccionados los del tribunal electoral.

Los jueces seleccionados fueron el reelecto presidente, Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, Pedro Pablo Yermenos Forastieri, Fernando Fernández Cruz, Rafaelina Peralta Arias y Lenis Rosángela García.

Los suplentes de estos jueces fueron Lourdes Teresa Salazar, Juan Cuevas, Juan Manuel Martín Garrido, Freddy Ángel Castro y Víctor Rafael Menieur.

Todos estarán por un periodo de cuatro años.