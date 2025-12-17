Fe de errata sobre el caso Senasa y el juez Rigoberto Sena

Listín Diario aclara que la nota publicada con la decisión del caso Senasa, del juez Rigoberto Sena, no se trató de un artículo de opinión enviado a este diario.

El escrito trata la decisión del tribunal, que por error fue publicado por este diario como una columna de opinión en su versión digital del martes 16 de diciembre de 2025.

La intención del diario era dar a conocer las consideraciones del magistrado en su decisión en el denominado caso Senasa, y por error interno fue colocado en la sección de opinión, cuando debió ir como nota informativa contentiva de párrafos introductorios y luego el texto íntegro de la decisión.