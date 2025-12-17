Condenan a 30 años de prisión a hombre por asesinar a su expareja al prenderle fuego con gasolina

El Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 30 año de prisión a un hombre tras ser encontrado culpable de prender fuego con gasolina a suexpareja sentimental, en un hecho ocurrido en el sector Los Viajes de Los Guaricanos, en Santo Domingo Norte.

Los jueces Elizabeth Esperanza Rodríguez Espinal, Flor E. Batista Polo y José Leonel Asencio Quezada, sentenciaron a Juan Carlos Berroa Caraballo (Negrillin) por el crimen cometido en contra de Ironelis Fabián de León, quien falleció a los 45 años de edad.

El tribunal tomó la decisión al acoger el dictamen del Ministerio Público, representado por los fiscales litigantes Ignacio Rojas y Evelyn Peña, quienes demostraron que Berroa Caraballo violó las disposiciones establecidas en los artículos 295, 297, 298, 302, 303 y 303-4 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan el asesinato, el acto de tortura y barbarie.

Conforme con la acusación instrumentada por el fiscal investigador, Henry Arias, establece que la tarde del 1 de octubre de 2024, Berroa Caraballo se presentó a la vivienda de la víctima con un galón plástico en manos y sin mediar palabra roseo a la mujer con gasolina y le prendió fuego, emprendiendo inmediatamente la huida.

La agresión provocó a la mujer quemaduras de segundo grado de superficiales a profundas, que terminaron causándole la muerte.

Antes de fallecer, Fabián de León, quien estuvo hospitalizada por nueve días, logró identificar al hoy procesado como el responsable del ataque.