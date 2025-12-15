La Victoria no recibirá más reclusos

El sistema penitenciario dominicano inició formalmente el cierre técnico de la Penitenciaría Nacional de La Victoria, el recinto carcelario más grande y tristemente célebre del país, ubicado en el sector La Victoria, Santo Domingo Norte.

Desde el pasado 12 de diciembre, todos los nuevos ingresos de personas privadas de libertad que correspondan a esta jurisdicción serán dirigidos al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, proyecto ubicado en el municipio San Antonio de Guerra, en la provincia Santo Domingo.

La medida fue notificada mediante la Circular Núm. 00132025, emitida por Jhonattan Toribio Frías, director general de Administración y Carrera Judicial (DGACJ) del Poder Judicial.

La circular fue dirigida al director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana, y también fue notificada a los jueces a nivel nacional.

La disposición informa a los jueces que los nuevos ingresos deberán ser destinados a Las Parras y exhorta a los jueces de ejecución de la pena a abstenerse de emitir órdenes de traslado hacia el antiguo recinto de La Victoria.

El cierre de La Victoria significa teerminar con un doloroso capítulo en la historia penitenciaria del país.Listín Diario

Esta decisión busca garantizar un proceso adecuado y ordenado de cierre técnico del antiguo penal y asegurar la continuidad operativa del sistema.

La clausura de La Victoria forma parte de un plan amplio de reforma penitenciaria, impulsado por las autoridades para dignificar las condiciones de reclusión en el país.

El cierre de La Victoria no solo marca el fin de un edificio obsoleto, sino el cierre de un doloroso capítulo en la historia penitenciaria y social dominicana, abriendo la vía para la dignificación del sistema carcelario.

La apertura de esta megacárcel, diseñada para aliviar el hacinamiento crítico en la antigua Penitenciararía Nacional de La Victoria, ha sido pospuesta en al menos dos etapas cruciales, sumando múltiples fechas fallidas de inicio de operaciones.

202o: primer auncio y abandono

El proyecto tuvo su inauguración formal en agosto de 2020 por parte del gobierno del presidente Danilo Medina, bajo la gestión del entonces procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, quien hoy enfrenta un proceso judicial por presunto acto de corrupción.

En esa fecha se anunció su inminente puesta en funcionamiento; sin embargo, la cárcel fue abandonada.

Posteriormente, la obra quedó inmersa en investigaciones por presuntas irregularidades (caso Operación Medusa), lo que detuvo cualquier plan de traslado y dejó la estructura inoperante.

2023-2025: anuncios recurrentes y readecuación

Al asumir la actual administración, el Gobierno del presidente Luis Abinader encontró la necesidad de readecuar y corregir el diseño del complejo penitenciario en el municipio de Guerra, provincia Santo Domingo. Desde finales de 2023, se han emitido múltiples anuncios sobre la fecha de entrega de la primera fase de la cárcel, incluyendo la creación, mediante decreto, de una Comisión de Reforma Penitenciaria, encabezada por Jorge Subero Isa, para terminar la referida cárcel.

Posteriormente, las autoridades indicaron una nueva ventana de tiempo entre abril y junio de este año.

El Ministerio de Viviendas y Edificaciones (MIVED) entregó la primera etapa de Las Parras, donde fueron llevados los primeros privados de libertad, de un total de 2,400 presos que serán llevados en esa primera fase.

las parras

El penal Las Parras tiene 30 edificios administrativos y 57 edificios de alojamientos, distribuidos en cuatro lotes con capacidad de albergue para 8,778 internos; 112 celdas de observación, 80 de reflexión, 48 de máxima seguridad, 88 especiales para internos con movilidad reducida, 96 conyugales y 4 edificios de comedores y cocinas. Además, tiene 4 iglesias católicas y otros 4 templos para otras religiones.