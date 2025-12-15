Juez otorga ocho meses al Ministerio Público para concluir investigación en el caso Senasa

El juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, advirtió al Ministerio Público que dispone de un plazo de 8 meses para finalizar la investigación contra los imputados en el denominado caso Senasa.

Al declarar el expediente como complejo, el magistrado, quien conoció la solicitud de medida de coerción contra Santiago Hazim (exdirector de Senasa) y otros encartados, estableció que los fiscales tienen ese período para presentar su requerimiento conclusivo.

El juez también dispuso que la medida de coerción de arresto domiciliario, dictada contra Eduardo Read Estrella, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Cinty Acosta Sención, tiene una duración máxima de ocho meses.

Además, el tribunal ordenó la imposición de una medida de coerción real (embargo) contra propiedades de Read Estrella, según consta en la resolución.

Sobre el arresto domiciliario, el juez advirtió que la medida solo podrá ser sustituida por una más gravosa si un tribunal competente determina que han cambiado los presupuestos que dieron origen a su imposición.

La resolución judicial es específica al ordenar que a estos tres imputados se les deben conceder todos los permisos necesarios para visitas médicas o para atender cualquier otra diligencia urgente de carácter familiar que no admite retraso.

Asimismo, instruyó al Ministerio Público a no retrasar innecesariamente los permisos justificados que soliciten los imputados, los cuales deben ser atendidos y despachados sin necesidad de trámites burocráticos.

Garantías económicas y plazos

El juez otorgó a las imputadas Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo un plazo de siete días para cumplir con el pago de la garantía económica de un millón de pesos (RD$1,000,000.00), mediante un contrato de fianza a través de una compañía aseguradora. Una vez pagada, serán trasladadas a sus domicilios.

No obstante, la decisión advierte que, si transcurre dicho plazo sin cumplir con la obligación, ambas mujeres serán trasladadas al Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Mujeres, hasta que se concrete el pago de la fianza.

Prisión Preventiva y Recursos

El tribunal también impuso 18 meses de prisión preventiva contra Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo, y Ada Ledesma Ubiera, para ser cumplida en la cárcel de Najayo.

Finalmente, el juez dispuso que las partes involucradas tienen un plazo de 20 días para recurrir esta decisión en apelación, a partir del momento de la notificación.

“Comunica a las partes que la entrega de la presente Resolución por secretaría vale notificación para los fines de lugar correspondientes, y que el día hábil siguiente empieza a correr el plazo para la interposición de cualquier recurso que deseen interponer en su contra”, establece la decisión.