Justicia
Santiago Hazim, exdirector ejecutivo de Senasa, sale cabizbajo de la sala de audiencias tras recibir 18 meses de prisión preventiva. Foto: Jorge Martínez.

Santiago Hazim, exdirector ejecutivo de Senasa, sale cabizbajo de la sala de audiencias tras recibir 18 meses de prisión preventiva. Foto: Jorge Martínez.Jorge Martínez/ Listín Diario

Galeria

En imágenes: Antes y después del fallo del juez Rigoberto Sena en caso Senasa

Momentos antes y después de que el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, impusiera 18 meses de prisión preventiva en contra de Santiago Hazim y otros seis implicados en el caso Senasa.

Además, el magistrado dispuso arresto domiciliario, impedimento de salida y presentación periódica a Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, acogiendo un pedimento del Ministerio Público.

Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, mientras brinda declaraciones a la prensa. Foto: Jorge Martínez.

Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, mientras brinda declaraciones a la prensa. Foto: Jorge Martínez.

Rigoberto Sena, juez del caso Senasa, mientras camina a la sala de audiencias. Foto: Jorge Martínez.

Rigoberto Sena, juez del caso Senasa, mientras camina a la sala de audiencias. Foto: Jorge Martínez.

Santiago Hazim, exdirector ejecutivo de Senasa, sale cabizbajo de la sala de audiencias tras recibir 18 meses de prisión preventiva. Foto: Jorge Martínez.

Santiago Hazim, exdirector ejecutivo de Senasa, sale cabizbajo de la sala de audiencias tras recibir 18 meses de prisión preventiva. Foto: Jorge Martínez.

Agentes de la Unidad de Alto Riesgo (UTAR) mientras trasladan a imputados del caso Senasa a la sala de audiencias. Foto: Jorge Martínez.

Agentes de la Unidad de Alto Riesgo (UTAR) mientras trasladan a imputados del caso Senasa a la sala de audiencias. Foto: Jorge Martínez.

La imputada Ada Ledesma Ubiera sale de la sala de audiencia llorando tras el fallo del juez junto al resto de implicados en el caso Senasa. Foto: Jorge Martínez.

La imputada Ada Ledesma Ubiera sale de la sala de audiencia llorando tras el fallo del juez junto al resto de implicados en el caso Senasa. Foto: Jorge Martínez.

Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, brinda declaraciones a la prensa. Foto: Jorge Martínez.

Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, brinda declaraciones a la prensa. Foto: Jorge Martínez.

Imputado en caso Senasa durante su llegada a la sala de audiencias. Foto: Jorge Martínez.

Imputado en caso Senasa durante su llegada a la sala de audiencias. Foto: Jorge Martínez.

Policías del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva; en el fondo se observa al juez Rigoberto Sena. Foto: Jorge Martínez.

Policías del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva; en el fondo se observa al juez Rigoberto Sena. Foto: Jorge Martínez.

Rigoberto Sena, juez del caso Senasa, camina hacia la sala de audiencias. Foto: Jorge Martínez.

Rigoberto Sena, juez del caso Senasa, camina hacia la sala de audiencias. Foto: Jorge Martínez. 

Rafael Luis Martínez Hazim a su salida de la sala de audiencia tras el fallo del juez Rigoberto Sena en el caso Senasa. Foto: Jorge Martínez.

Rafael Luis Martínez Hazim a su salida de la sala de audiencia tras el fallo del juez Rigoberto Sena en el caso Senasa. Foto: Jorge Martínez.

Imputados del caso Senasa mientras salen de la sala de audiencia tras el fallo del juez sobre caso Senasa. Foto: Jorge Martínez

Imputados del caso Senasa mientras salen de la sala de audiencia tras el fallo del juez sobre caso Senasa. Foto: Jorge Martínez

