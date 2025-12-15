En imágenes: Antes y después del fallo del juez Rigoberto Sena en caso Senasa

Momentos antes y después de que el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, impusiera 18 meses de prisión preventiva en contra de Santiago Hazim y otros seis implicados en el caso Senasa.
Además, el magistrado dispuso arresto domiciliario, impedimento de salida y presentación periódica a Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, acogiendo un pedimento del Ministerio Público.
Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, mientras brinda declaraciones a la prensa. Foto: Jorge Martínez.
Rigoberto Sena, juez del caso Senasa, mientras camina a la sala de audiencias. Foto: Jorge Martínez.
Santiago Hazim, exdirector ejecutivo de Senasa, sale cabizbajo de la sala de audiencias tras recibir 18 meses de prisión preventiva. Foto: Jorge Martínez.
Agentes de la Unidad de Alto Riesgo (UTAR) mientras trasladan a imputados del caso Senasa a la sala de audiencias. Foto: Jorge Martínez.
La imputada Ada Ledesma Ubiera sale de la sala de audiencia llorando tras el fallo del juez junto al resto de implicados en el caso Senasa. Foto: Jorge Martínez.
Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, brinda declaraciones a la prensa. Foto: Jorge Martínez.
Imputado en caso Senasa durante su llegada a la sala de audiencias. Foto: Jorge Martínez.
Policías del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva; en el fondo se observa al juez Rigoberto Sena. Foto: Jorge Martínez.
Rigoberto Sena, juez del caso Senasa, camina hacia la sala de audiencias. Foto: Jorge Martínez.
Rafael Luis Martínez Hazim a su salida de la sala de audiencia tras el fallo del juez Rigoberto Sena en el caso Senasa. Foto: Jorge Martínez.
Imputados del caso Senasa mientras salen de la sala de audiencia tras el fallo del juez sobre caso Senasa. Foto: Jorge Martínez
