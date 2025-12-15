Caso Senasa: Abogado denuncia traslado ilegal de Francisco Minaya a la cárcel Las Parras

Jaime Terrero, abogado de Francisco Iván Minaya, uno de los imputados en el denominado "Caso Senasa", denunció una presunta violación a los derechos fundamentales de su representado, alegando que fue trasladado a un recinto penitenciario distinto al dispuesto por el juez.

Terrero manifestó su "sorpresa" e indignación tras ser informado de que Minaya fue trasladado al Centro de Corrección y Rehabilitación de Las Parras, y no a la de Najayo Hombres en San Cristóbal, como establecía la Resolución 0668-2025-SMDC-02421 dictada por juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional. Dijo que los demás imputados que se impuso prisión preventiva también fueron traslado a Las Parras.

"El juez dispuso que la medida de coerción consistente en arresto fuera en la cárcel de Najayo Hombres en San Cristóbal, y estoy sorprendido porque me acaban de informar... que ellos fueron trasladados anoche a Las Parras. Esto es una violación a la decisión que el juez tomó," declaró el doctor Terrero.

El letrado criticó duramente la decisión, la calificó de "abuso de poder, un abuso de autoridad, un desacato" a una decisión judicial.

Francisco Ivan Minaya, imputado en el caso Senasa.fuente externa

Acciones Legales y Responsabilidad

Ante esta situación, el abogado Terrero anunció que se verán en la obligación de interponer una acción de amparo por lo que considera una clara violación a los derechos.

Terrero hizo un llamado a la responsabilidad directa de las autoridades: "Hacemos desde ya responsable a las autoridades de lo que le pueda pasar a mi representado y a los demás representados por él tomar la decisión de manera unilateral de trasladarlo hacia Las Parras."

El jurista exige una explicación sobre las razones de este traslado que contraviene la orden judicial.