Tribunal inicia lectura de fallo sobre medida de coerción en caso Senasa

El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, inició la lectura del fallo, sobre la solicitud la medida de coerción en contra de los implicados de desfalcar al Estado dominicano con miles de millones de pesos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

El magistrado Rigoberto Sena, el pasado viernes se reservó el fallo para darlo a conocer hoy domingo , luego de escuchar las conclusiones del ministerio público, de la defensa de los imputados y de los abogados que representan al Estado.

Los fiscales de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la de Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), solicitan prisión preventiva para siete de los 10 encartado en el soñado caso.

Los fiscales Rosa García, Enmanuel Ramírez, Héctor García, Yudelka Holguín, Aurelio Valdez, Alexis Piña, Ernesto Guzmán, conjuntamente con los procuradores adjunto Wilson Camacho y Mirna Ortiz, solicitan además un el caso sea declarado complejo.

Mientras que los abogados de la defensa solicitan rechazar la solicitud de prisión preventiva y que se le impongan arrestos domiciliarios, impedimento de salida y presentacion periódica y el pago de garantías económicas.

El ministerio público solicita 18 meses de prisión preventiva para Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa, encabeza el grupo de imputados que integran, además, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones.

También Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Mientras que para Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, y Heidi Mariela Pineda Perdomo, solicita arresto domiciliario, impedimento de salida y presentación periódica.

Entre otros delitos, al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.