PN activa búsqueda de tres hombres por estar involucrados en balacera ocurrida en Villa Duarte

Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, informó que la institución activa la búsqueda de tres hombres por estar involucrados en un tiroteo que sucedió en Villa Duarte, municipio Santo Domingo Este.

El hecho, ocurrido el 11 de diciembre, provocó la muerte de dos personas identificadas como María Mercedes Arias Amador, de 63 años de edad y Josué Rodne, de apenas 10 años.

Además, hubo una persona herida reconocida como Marie Benítez Rodne, de 47 años.

¿CÓMO OCURRIÓ EL HECHO?

Según reportes, alrededor de las 7:00 de la noche del jueves 11 de diciembre, dos hombres se desmontaron de un vehículo negro y realizaron múltiples disparos en dirección de un establecimiento, donde se encontraban las personas afectadas.

En el lugar del hecho fueron colectados nueve 9 casquillos calibre .45,1 casquillo 9mm y un proyectil impactado, los cuales serán analizados por la Policía Científica como parte del proceso investigativo.