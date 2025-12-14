Antigua Orden sobre imputados Senasa: “Si le dan la libertad, este palacio va a coger candela”

La Antigua Orden Dominicana llegó al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde el juez encargado del caso Senasa, Rigoberto Sena, decidirá si las personas imputadas del caso Senasa van a prisión preventiva.

El representante de la Antigua Orden, Ángelo Vásquez, expresó que cómo es posible que una persona realice robos menores, devuelva lo robado y lo apresen, mientras que una persona que roba hasta 2 mil millones está suelta.

Al sumarse a la protestas, el grupo se mostró determinado a quedarse hasta que la resolución fuera que los dejen bajo arresto.

Manifestó que lo ocurrido con la ARS fue un genocidio que alguien tiene que pagar. “Si le dan la libertad (a los imputados en el caso), este palacio va a coger candela”.

Destacó que si este fuera un país que se respete hasta el presidente (de la República) tiene que renunciar, porque se ha evidenciado un “relajo” con el pueblo dominicano.

“El pueblo está aquí y es el pueblo el que manda”, señaló Vásquez.

Los imputados por el caso Senasa son Santiago Hazim, Eduardo Read Estrella, José Pablo Ortiz Giráldez (el gordo), Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Ada Ledesma Ubiera, Rafael Martínez Hazim y Heidi Mariela Pineda.