TC confirma sentencia contra taxista condenado a 30 años de prisión por asesinato de su expareja

El Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisible un recurso de revisión constitucional interpuesto por Oliver de las Mercedes Rivera Vilorio, el taxista condenado a 30 años de prision por el asesinato de su concubina en Sosúa.

La decisión del TC confirma la Sentencia núm. 2270, dictada por los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, el 19 de diciembre de 2018, que confirmó la sentencia del Tribunal Colegiado de Puerto Plata.

Rivera Vilorio fue condenado por el crimen de su expareja Claritza Reyes, ocurrido el 5 de mayo del 2015 en el sector villa Betania, del municipio de Sosúa, luego de dispararle a la víctima porque esta se negaba a reconciliarse con él.

El Tribunal Constitucional argumentó su rechazo luego de examinar el contenido de la sentencia recurrida, concluyendo que Rivera Vilorio "ha podido ejercer su derecho de defensa de manera pública, contradictoria y en tiempo hábil, sin que se le coartara sus derechos fundamentales y con el respeto al debido proceso y tutela judicial efectiva."

La defensa del condenado había alegado varias vulneraciones constitucionales, incluyendo una supuesta malinterpretación de la figura de la "variación de la calificación jurídica" por parte de la Suprema y la violación al principio de imparcialidad.

Aspectos Clave de la Decisión

El TC verificó que Rivera Vilorio tuvo acceso a la justicia en todas las instancias y oportunidades para hacer valer sus pretensiones y pruebas, ejerciendo de manera efectiva su derecho de defensa.

El Tribunal desestimó el argumento de la defensa de que la Suprema debió anular la sentencia y ordenar un nuevo juicio. Se precisó que el recurso de casación de Rivera fue rechazado, y el recurso del Ministerio Público fue acogido, procediendo la SCJ a casar la decisión sin envío y manteniendo lo decidido por el tribunal de primer grado.

El TC consideró que la Suprema actuó apegada a derecho al casar la sentencia de la Corte de Apelación, que había fallado en contra por una supuesta inobservancia del principio de imparcialidad.

El tribunal de casación determinó que el juez de primera instancia solo hizo una advertencia procesal al Ministerio Público sobre la posibilidad de ampliar la acusación, de conformidad con el artículo 322 del Código Procesal Penal, momento en el que el acusado y sus abogados estaban presentes y pudieron ejercer su defensa.