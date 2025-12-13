Este domingo se sabrá si implicados en caso Senasa van a prisión preventiva

En el transcurso de los eventos ocurridos con el caso de Senasa, han pasado ciertas cosas que son las determinantes para identificar la dirección que tomará, como serán ubicados las personas implicadas, el trato que recibirán y cómo se categoriza el caso por la magnitud de repercusiones que ha tenido.

El juez encargado del caso, Rigoberto Sena tomó la decisión de fijar la audiencia para el domingo 14 a las 6:00 de la tarde, en la que se conocerá si Santiago Hazim recibirá prisión preventiva o arresto domiciliario en la imposición de su medida de coerción con relación al desfalco que lideró Hazim de más de 15 mil millones de pesos dominicanos.

A los implicados en el caso, el Ministerio Público les solicitó a algunos de ellos 18 meses de prisión preventiva y que se declare el caso de tramitación compleja por la pluralidad de víctimas, señalando que al tratarse de una ARS que tiene bajo su cobertura más de 7 millones de dominicanos.

Los demás acusados que se encuentran en el caso son Eduardo Read Estrella, José Pablo Ortiz Giráldez (el gordo), Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Ada Ledesma Ubiera, Rafael Martínez Hazim y Heidi Mariela Pineda.

El MP le solicitó al juez Sena, una variación de su solicitud de medidas de coerción en contra de Eduardo Read Estrella y Heidi Mariela Pineda, a quienes los fiscales les solicitan arresto domiciliario, garantía económica de un millón de pesos, impedimento de salida y presentación periódica en contra de ambos. Previamente, el MP pidió prisión preventiva contra Estrella y Pineda.