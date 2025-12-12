Designan agentes penitenciarios en lugar de policías en centro para menores de La Vega

Desde el pasado miércoles, en el Centro de Atención integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, ubicado en el municipio La Vega, en lugar de miembros de la Policía Nacional, los responsables de la seguridad, disciplina y seguridad en ese recinto serán los agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario, mejor conocidos como VTP.

“El señor Roberto Santana, director de la dirección Servicio, Penitenciario y Correccionales nos comunicó que decidió retirar la Policía Nacional que custodiaba el centro de Menores de La Vega, y en su lugar, colocar un cuerpo penitenciario especializado entrenado para esos fines”, explica Elizabeth Rodríguez, directora de cárceles de la Defensa Pública.

La decisión surge en el marco del primer seminario internacional penitenciario que se está celebrando con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, cada 10 de diciembre.

Seguimiento a la infraestructura

Santana explicó que realizarán una evaluación para adoptar algunas medidas mientras se evalúan soluciones a largo plazo, como la construcción de un nuevo centro.

“Él personalmente va a vigilar que mientras tanto estos adolescentes que guardan prisión en el centro de La Vega, que es el que tiene mayores situaciones en la infraestructura y dificultades para brindar condiciones dignas, puedan estar mejor, ya que reconoce que no está para que guarde una privación de adolescentes que se vayan a regenerar y a rehabilitar”, afirma.

La demanda sigue siendo un centro educativo, para que los adolescentes en conflictos con la ley puedan continuar con su formación académica, mientras cumplen cualquier condena impuesta por una violación a la norma penal.

Otros centros

En cuanto a las denuncias de violaciones sexuales en otros centros, Santana prometió investigar y darle seguimiento a la situación para evitar que estos hechos se repitan.

En el Centro de Menores de Santiago también fue cambiado un policía que era señalado por los menores privados de libertad como uno de los mayores agresores en el lugar.

Defensor del Pueblo

Esta semana, una comisión del Defensor del Pueblo, encabezada por Ana Martich, primera adjunta, visitó el centro de menores de Santiago, donde los adolescentes denunciaron que son víctimas de violencia y maltrato por los miembros de la Policía Nacional.

Los menores denunciaron ser víctima de maltrato físico por algunos agentes penitenciarios y, además, algunos manifestaron haber sido objeto de agresión sexual por un compañero, que de acuerdo con la dirección del centro, tiene problemas psiquiátricos y está en tratamiento.

En el encuentro, los menores revelaron los nombres de algunos de los policías agresores.

Cuartel de Pueblo Nuevo

Sin embargo, cuando la comisión del Defensor del Pueblo se presentó ante el cuartel del sector Pueblo Nuevo donde son llevadas las menores femeninas que esperan solicitud de medidas de cocción, la comisión no fue recibida, porque supuestamente los encargados no estaban.

De igual modo, fueron a la Dirección Cibao Central de la Policía Nacional donde tampoco fueron recibidos, y les informaron que el general Juan Bautista Jiménez no se encontraba.

LISTÍN DIARIO ha denunciado en una serie de reportajes las condiciones deplorables y de hacinamiento de reformatorios de menores de edad en diversos puntos del país.

Este diario expuso el deterioro de las estructuras, pero también los abusos que cometen encargados de la seguridad contra menores recluidos en esos centros por conflictos con la ley penal.