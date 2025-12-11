Tribunal recesa audiencia de solicitud de medida de coerción en caso Senasa

El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional recesó por 15 minutos la audiencia conocimiento de la solicitud de medida de coerción en contra de Santiago Hazim y otros nueve señalados por presustamente sustraer patrimonio del Estado a través del Seguro Nacional de Salud (Sanasa).

A la salida, el abogado Carlos Balcácer indicó que es probable que el conocimiento de la solicitud de medida de coerción sea recesada para mañana por el tiempo que se tomará cada intervención de los involucrados.

El receso fue dispuesto luego de la presentación de argumentos del Ministerio Público. "Si iniciamos a las 6:00 de la tarde, en lo que viene la réplica y la deliberación, para no irnos de madrugada, es probable que el magistrado aplace o recese a la altura de las 10:00 de la noche para continuar mañana", comentó.

Balcacer, quien representa a Rafael Martínez, reveló que se organizó el orden de exposición de los señalados en el caso de presunta corrupción administrativa y que luego de un receso llevarán a cabo las defensas de cada uno.

Asimismo, destacó que no todos los imputados serán juzgados por las mismas acusaciones.

Dentro del documento de 537 páginas, el órgano persecutor señala que al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.