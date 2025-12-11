Audiencia de medida coerción "no ha iniciado bien" para Santiago Hazim

El inicio de la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra los implicados de desfalcar al Estado dominicano con miles de millones de pesos del Seguro Nacional de Salud (Senasa) "no ha iniciado bien" para Santiago Hazim, exdirector de esa institución.

De acuerdo con declaraciones de los abogados querellantes Martín Rubiera y Miguel Surun Hernández, los primeros tres implicados que han comparecido ante el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, han admitido parte de los hechos que se les imputan y a la vez que han atribuido una "culpa inmensa" al exdirector de Senasa.

"Ellos han manifestado todos lo mismo, que entregaron valores, dinero, a favor de él en este entramado, algo que no es simple; de 3-3 tiene él en contra hasta el momento, tres imputados que con su abogado han, pudiéramos decir, confesado parte de la acusación que el Ministerio Público tiene contra ellos y han manifestado que han tenido una participación en la que afecta bastantemente a Hazim", manifestó Martín Rubiera, quien representa a Niurka Elvira Paulino.

En ese mismo tenor se expresó Surun Hernández, quien señaló que el imputado Read Estrella declaró "haber entregado" mil millones de pesos en efectivo al señor Hazim.

"Falta la exposición de los abogados de la defensa, evidentemente es un proceso donde hay abundancia de elementos probatorios, los pagos, las transferencias, las actuaciones de lavado de activos están debidamente comprobadas. Es un hecho de lesa humanidad cruel que evidentemente, si la justicia se equivoca, pues estará cometiendo un trapié que atentará contra su imagen y la confianza que esta sociedad tiene sobre ella", manifestó.

Hasta el momento los tres implicados que han hablado son Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo.

Read Estrella, a través de su empresa Grupo Read, presuntamente recibió pagos que ascienden a RD$7,110, 824,754.42 desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, por contratos y adendas con la ARS.

El Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva como medida coerción contra Hazim y los otros nueve implicados.