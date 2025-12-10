Inicia audiencia de medida de coerción a imputadas en caso Stephora

Con la llegada de la señora Lovely Joseph, madre de Stephora Ann-Mircie Joseph, al Palacio de Justicia de Santiago, inicia la audiencia de solicitud de medidas de coerción en contra de cuatro integrantes del Colegio Da Vinci, a quienes el Ministerio Público vincula a la muerte de la niña.

Momentos previos al inicio de la audiencia, el abogado de la familia, Miguel Valdemar, informó que depositaron una solicitud para incluir a nuevas personas en el proceso judicial.

Entre ellos, figura el presidente del Instituto Leonardo Da Vinci, la directiva del Colegio, la administración de la Hacienda Los Caballos y el director del colegio, Freddy Núñez, quien funge como enlace ante el Ministerio de Educación para el cumplimiento de los asuntos académicos.

En cuanto a la imputación de personal de la hacienda, el abogado indicó que esta fue clausurada por el Ministerio Público debido al incumplimiento de diferentes normativas, “por lo que debería incluirse en el expediente”.

La mañana de este miércoles, el Tribunal de Atención Permanente de Santiago lleva a cabo la audiencia de solicitud de medida de coerción en el espacio físico del Tercer Tribunal Colegiado.

Por este caso están bajo arresto Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del Leonardo Da Vinci; Gisela González, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.

El Ministerio Público las imputa bajo la calificación jurídica de homicidio involuntario y negligencia.