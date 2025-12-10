Caso Senasa: Abogado de Hazim dice solicitud de medida de coerción tiene "serias incongruencias"

El abogado Miguel Valerio, representante legal de Santiago Hazim, principal implicado en el denominado caso Senasa, consideró que las acusaciones del Ministerio Público durante la solicitud de medida de coerción en su contra, presentan “serias incongruencias".

Valerio centró sus argumentos en la supuesta falta de justificación de bienes por parte de su cliente, refiriéndose específicamente a una villa en Casa de Campo y un apartamento.

"Hemos encontrado serias incongruencias, en especial sobre la villa de Casa de Campo, la cual tenía del año 2008 y declarada en el 2020 y el apartamento que compró, que todo fue con un préstamo debidamente documentado", afirmó.

El jurista también expresó sorpresa por la dificultad para presentar la declaración Jurada de Patrimonio de Hazim.

"Nos sorprende que durante semanas intentamos hacer la declaración jurada ante la Cámara de Cuentas y no nos recibían, hasta que por fin la semana pasada se nos recibieron los documentos y estamos en trámite. Todo eso viene tan declarado en el documento establecido por la Cámara de Cuentas".

En este sentido, el jurista manifestó no comprender el proceder del órgano persecutor y que entiende por qué el Ministerio Público otra vez realiza conjeturas no reales en un caso tan serio como este.

Estas son las más de 20 acusaciones en contra de los implicados del caso Senasa Lea también

Desmienten fallas en Salud Pública

Respecto a las acusaciones del órgano fiscal sobre un impacto negativo en la salud pública, la defensa de Hazim fue categórica al negar cualquier fallo.

"La salud pública nunca falló, todo lo contrario, los servicios aumentaron", aseguró Valerio, indicando que también en este punto demostrarán incongruencias.

Cuestionamiento a “testigo clave”

Uno de los puntos más polémicos de la declaración de Valerio fue su referencia a un testigo clave, identificado como José Pablo Ortiz Giráldez.

"El señor Ortiz, famoso, es una persona ya altamente conocida en los pasillos del Palacio de Justicia, precisamente por delatar. Yo no entiendo cómo una persona puede tener dos oportunidades con el Ministerio Público", señaló la defensa, poniendo en duda la credibilidad del testigo.

Senasa como parte del proceso

Sobre la decisión del Estado y el presidente de la República de que Senasa se constituya como parte civil, Valerio afirmó que su cliente no tiene objeción.

"Nosotros entendemos que es un derecho que tiene el Senasa es participar como otra parte del proceso. Y en ese sentido el Senasa será parte del proceso y nosotros somos una parte, así como el Ministerio Público," concluyó Miguel Valerio.