MP: Santiago Hazim creó un comité fraudulento para favorecer a amistades y círculo político

El Ministerio Público anunció durante el fin de semana la puesta en marcha de la denominada "operación Cobra", en la que acusa a un grupo de personas de haber sustraído dinero al patrimonio público a través del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Durante el operativo, que conllevó una docena de allanamientos con la participación de más de 20 fiscales y 200 agentes policiales, fue arrestado el exdirector de Senasa, Santiago Marcelo Hazim Albainy.

Este exfuncionario, de acuerdo con la solicitud de medida de coerción en contra de los imputados en este caso judicial depositado este martes, es acusado de crear un Comité de Contrataciones Médicas a su llegada a la dirección del Senasa.

Según los fiscales, Hazim Albainy creó el referido comité de forma arbitraria y sin sustento legal, alterando en el proceso el mecanismo con el que funcionaba previamente para la evaluación y aprobación de prestadores de servicios de salud.

Asimismo, el Ministerio Público aseguró que el exdirector de Senasa eligió a sus empleados "más cercanos", siendo estos Francisco Iván Minaya, Roberto Canaán, Gustavo Guilamo, Germán Robles y Carmen José Velázquez.

"Este comité respondió exclusivamente a la intención de concentrar las decisiones de contratación en un grupo reducido de colaboradores de extrema confianza, todos bajo su (Hazim Albainy) línea directa de autoridad", leía parte de los documentos depositados.

Igualmente, el órgano persecutor afirmó que este comité servía como un medio para que Hazim Albainy pudiera favocer a prestadores de salud vinculados a amistades, a su círculo político, a personas que lo habían apoyado políticamente o simplemente a quienes lo sobornaran.

¿CÓMO FUNCIONABA EL SUPUESTO ENTRAMADO?

Según el documento de solicitud de medida de coerción en contra de los implicados en el caso Senasa, Santiago Hazim Albainy incluía en el presunto entramado a sus "asistentes más cercanas", identificadas como Johana Fernández y Johanna Grullón, quienes en se presentaban a las reuniones con listas predeterminadas de prestadores que debían ser aprobados por órdenes directas del exfuncionario.

El Ministerio Público también aseveró que este grupo trabajaba de manera "articulada" para aprobar contratos a prestadores que supuestamente no cumplían con los requisitos mínimos legales ni técnicos, pero que eran promovidos por el entonces director del Senasa bajo argumentos como "aportó en la camраñа" о "hay que ayudarlo".

EL ROL DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ

Los fiscales indicaron en el expediente que Germán Robles, en su rol de consultor jurídico, ejercía un "poder determinante", afirmando que era el encargado de imponer la aprobación de los prestadores "agraciados" y gestionando de manera directa contratos fuera del procedimiento regular.

De manera similar está el gerente de salud, Francisco Iván Minaya. El rol de esta persona era homologar los acuerdos y dirigir las reuniones del Comité de Contrataciones de Prestadores.

En el caso de Roberto Canaán, gerente de atención al usuario, su trabajo consistía en presionar la habilitación y ampliación de prestadores sin documentación o infraestructura adecuada.

Por igual es mencionada la gerente de afiliación, Carmen José Velázquez, quien participaba en la validación y firma sistemática de actas que recogían decisiones previamente pactadas con Hazim Albainy.

ENTRAMADO FUNCIONÓ HASTA ESTE AÑO

En el expediente, el Ministerio Público aseguró que este entramado se mantuvo en función entre 2020 y 2025.

Sin embargo, se subrayó en estos documentos que Santiago Hazim Albainy comenzó a recibir "beneficios" antes de ocupar su puesto frente al Senasa e instalar su comité.

El órgano persecutor afirmó que Santiago Hazim Albainy recibió una yipeta Lincoln Navigator valorada en más de RD$ 6.7 millones, que tras ser investigada, fue vinculada al empresario José Pablo Ortiz Giráldez.