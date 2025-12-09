Presidente del Senado y PLD dan miradas diferentes al caso Senasa

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, expresó que no debe haber impunidad con los funcionarios que hayan cometido algún tipo de fraude con los recursos del Estado.

“Todo el que haya incurrido en una falla que pague por ella y que el dinero robado aparezca”, dijo a su llegada a un encuentro de la Dirección General de Aduanas en el hotel Embajador.

El funcionario precisó que el sometimiento a la justicia de los imputados en el desfalco del Seguro Nacional de Salud (Senasa) se debe a una demostración y transparencia del presidente Luis Abinader, para que las personas que no sean leales al país “sean castigados”.

“Se está demostrado que en este Gobierno, cero impunidad, todo el que cometa sus errores que pague por ellos, es una demostración clara de que tenemos a un presidente que está decidido y definido a que con los fondos públicos nadie puede inventar en el país”, agregó.

Con doble moral

Mientras, el vicepresidente del Partido de la liberación Dominicana (PLD), Yvan Lorenzo, expresó su posición con relación al trato jurídico que han tenido los miembros del Partido Revolucionario Moderno PRM, asegurando, que en los casos imputados, se maneja de una forma protectora.

Con relación al caso sobre Senasa, declaró que el presidente Luis Abinader durante cinco años ha actuado con una doble moral, dado que habla de un Ministerio Público independiente, sin embargo solo queda en palabras.

¨El presidente solicitó a Senasa que se constituya en actor civil, el mandatario buscar entretener a los dominicanos con esta posición, porque ni la constitución de la república, ni las leyes, le dan facultad de entrometerse en los asuntos que son propios del sistema de seguridad social, que tiene absoluta independencia y que es una institución autónoma¨, dijo y agregó que el MP con los casos que involucran a personas vinculadas al PRM, no realiza allanamientos televisados.