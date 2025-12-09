Juez mantiene prisión de Jean Andrés Pumarol por homicidio en Naco

El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dispuso este martes el mantenimiento en prisión preventiva de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado por el homicidio de una mujer y las lesiones causadas a otras cinco personas en un incidente ocurrido en el Condominio Dorado IV del Ensanche Naco.

El magistrado Deiby Timotero Peguero, fundamentó su decisión en la gravedad de los hechos en los que Pumarol está involucrado, así como en el riesgo que representa tanto para las personas afectadas como para él mismo.

El imputado, que continuará recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Anamuya, Higüey, había solicitado la revisión de su medida de coerción.

Sin embargo, tanto el Ministerio Público como el abogado que representa a los familiares de la víctima, Miguel Valerio, se opusieron firmemente a cualquier variación de la prisión preventiva.

Aplazan Juicio Preliminar

Durante la audiencia, el tribunal también aplazó para el próximo 15 de enero el conocimiento del juicio preliminar en contra del imputado, a fin de que ambas partes depositen documentos. Pumarol Fernández fue retirado de la sala de audiencia bajo estrictas medidas de seguridad.

A Jean Andrés Pumarol Fernández se le imputa haber herido mortalmente a Ivonne Handal Abugabir, de 70 años, y de causar lesiones a otras cinco personas, entre ellas a su propio progenitor, durante el incidente ocurrido en el sector Naco.