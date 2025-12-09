Instalarán salas digitales en seis centros penitenciarios

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (Onaprep) firmaron un acuerdo interinstitucional que permitirá instalar seis salas digitales en igual número de centros penitenciarios.

El objetivo es ampliar el acceso de los privados de libertad a programas de capacitación técnica y profesional.

El acuerdo estipula que el Indotel se compromete a instalar las salas digitales en los centros de corrección y rehabilitación Rafey Mujeres (Santiago), La Isleta (Moca), El Pinito (La Vega), Baní Mujeres, Najayo Mujeres y de La Romana.

El acuerdo fue suscrito por Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo de Indotel, y Roberto Santana Sánchez, director de Onaprep.

Gómez Mazara explicó que el proyecto incorpora además de dimensión tecnológica, también un componente humano y recreativo recomendado por Onaprep, para ofrecer a los privados de libertad, siempre bajo el estricto control y vigilancia, espacios que refuercen su salud mental y fortalezcan su bienestar integral.

En ese sentido, informó que el Indotel y la Onaprep han establecido vínculos con reconocidas figuras del ámbito del deporte nacional para promover iniciativas que fomenten la disciplina, la salud física y mental y convivencia armoniosa dentro de los recintos penitenciarios.

Gómez Mazara dijo que la habilitación de las salas digitales, además de mejorar la eficiencia de los programas de formación, fortalecen la seguridad y cumple con las regulaciones necesarias, facilitando, incluso, la interacción supervisada, y conforme a los protocolos del sistema penitenciario, entre los privados de libertad y sus abogados y familiares.

“Desde que llegamos al Indotel nos propusimos poner la tecnología al servicio de la gente, y los privados de libertad tienen derecho al acceso a herramientas tecnológicas que faciliten la formación y el crecimiento personal para reinsertarse en la sociedad”, expresó.

Mientras que Santana Sánchez resaltó que la instalación de las salas impulsará la modernización del sistema penitenciario. Recordó que la tecnología sirve como una herramienta valiosa en los procesos de capacitación de las personas y como una ventana de acceso a distintas universidades y centros de formación técnica y profesional.

“Antes de esta firma ya habíamos instalado la primera sala digital, porque entendemos que la transformación penitenciaria comienza cumpliendo, no prometiendo. Este acuerdo simplemente sella el trabajo responsable que hemos venido realizando”, aseguró Santana Sánchez.

Responsabilidades

El convenio establece que el Indotel colocará y configurará el equipamiento de cómputo, servidores y otros dispositivos necesarios para el funcionamiento de las salas digitales, así como realizar pruebas de funcionamiento y asegurar que las instalaciones cumplen con los estándares técnicos y de seguridad establecidos en los protocolos de la DGSPC.

La Onaprep, en cambio, se compromete a garantizar el correcto funcionamiento de los equipos instalados en las salas digitales, su resguardo y la prevención de cualquier daño, manipulación indebida o intervención no autorizada; monitorear la frecuencia y efectividad con la que se utilizan las salas, así como el nivel de participación de los internos.

También proporcionar formación técnica y pedagógica a los agentes responsables de la vigilancia penitenciaria, en aras de mantener un manejo eficiente de las salas, así como para identificar los espacios deportivos disponibles en cada centro.