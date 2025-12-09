Caso Senasa es la operación "más grave de corrupción", afirma el Ministerio Público

El Ministerio Público afirmó que el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa), es el más grave que ha presentado el órgano en materia de corrupción.

“La operación Cobra, es la operación más grave de corrupción que ha presentado el Ministerio Público hasta este momento”, dijo Mirna Ortiz, titular de Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa.

Tras ser aplazada la solicitud de medida de coerción en contra del exdirector de Senasa, Santiago Hazim y otros nueve imputados, la magistrada calificó el caso como un “atentado directo a un derecho fundamental de las personas”.

Video Tras ser aplazada la solicitud de medida de coerción en contra del ex director de Senasa



“Aquí estamos hablando que se robó, que se sustrajo dinero de la salud; y no de la salud de cualquiera, del seguro de salud de los más pobres, de los que no tienen dinero para pagar un seguro privado, de los que tienen que acudir a los hospitales para que les digan que no hay camas o medicamentos”, apuntó la magistrada.

Ortiz indicó que el órgano acusador cuenta con un legajo de pruebas testimoniales y documentales, que al conocerse la medida de coerción, probarán cada una de las imputaciones realizadas y las tipificaciones penales.

Asimismo, destacó que el fraude cometido en Senasa se estima que es de unos 15 mil millones de pesos, con más de dos mil millones de pesos pagados por sobornos a las máximas autoridades de la institución.

Destacó que hubo empresarios y personas jurídicas que fueron utilizados para el lavado de dinero y pago de sobornos.

Aplazan audiencia

Además, explicó que la audiencia del conocimiento de solicitud de medida de coerción fue aplazada debido a que los imputados establecieron el gran número de páginas que contiene la medida y el volumen de pruebas que se les ha entregado y el juez, le concedió el plazo para que conocieran las imputaciones.

La misma fue aplazada para el jueves 11 del presente mes a las 2:00 de la tarde.

El Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva contra Hazim Albainy; Rafael Luis Martínez Hazim, fundador del centro de telemedicina Mycare; Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

Además, son acusados de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.