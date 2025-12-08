MP inaugura congreso “Lucha contra la corrupción: Desafíos y oportunidades en RD y la región”

El Ministerio Público inauguró este lunes el primer congreso “Lucha contra la corrupción: desafíos y oportunidades en RD y la región”, evento que reunirá autoridades y expertos en temas de justicia

Encabezado por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, el acto fue realizado en el Hotel Catalonia, donde continuarán las actividades hasta este martes nueve de noviembre.

El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y la procuradora de corte Mirna Ortiz, responsable de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) tuvieron a su cargo las palabras de bienvenida, en las que resaltaron los logros obtenidos por el Ministerio Público en los últimos cinco años.

Ortiz sostuvo que desde el año 2020, el órgano persecutor ha puesto en marcha nueve grandes operaciones de corrupción, procesado más de 200 personas físicas y 90 jurídicas; así como el decomiso de bienes por un valor superior a los 10, 000 millones de pesos a favor del Estado dominicano.

Manifestó que tras la llegada de Yeni Berenice a la Dirección de Persecución del Ministerio Público, se gestionó la idea de crear foros de discusión, los cuales además de contemplar la visión académica y el marco jurídico local e internacional vigente, buscan incorporar la experiencia acumulada en la práctica.

“Hoy, cinco años después, nos encontramos aquí para analizar los retos, compartir conocimientos y aprender uno de los otros”, expresó.

Por su parte, el magistrado Camacho destacó que el compromiso social, la voluntad política y la fortaleza institucional son elementos clave para perseguir la corrupción de manera exitosa.

“Lo he dicho en otras ocasiones, que la carrera contra la corrupción, y la impunidad, no es de velocidad, es una carrera de resistencia. Después de décadas de impunidad en materia de corrupción, la República Dominicana ha sido capaz de generar un punto de inflexión fruto del empoderamiento social”, apuntó Camacho.

Al mencionar los objetivos del congreso, el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público sostuvo que buscan revisar lo que han hecho en estos cinco años, analizar hacia dónde van y reflexionar sobre las experiencias que traen los expertos internacionales que participan en el evento.

Explicó que en los talleres que se estarán impartiendo, se tocarán temas como la transparencia la decisión de cuenta para la para combatir la corrupción política de negociación en el marco del proceso relacionado con la criminalidad organizada, y principales obstáculos en la lucha contra la corrupción.

Las actividades contar En su intervención, la procuradora general de la República, Yeni Berenice, se refirió al personal que había para trabajar casos de corrupción en el año 2020, al asegurar que de solo seis fiscales, hoy cuentan con un equipo de aproximadamente 100 fiscales y técnicos.

“La corrupción es sin lugar a dudas el principal combustible que utiliza el crimen organizado y que a su vez, también se materializa en aquello que vemos como criminalidad ordinaria. De ahí, en los últimos cinco años del Ministerio Público nos hemos focalizado de manera especial y nos seguimos focalizando en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado”, puntualizó la magistrada.

La titular de la PGR calificó la corrupción como una fuerte amenaza al estado social y democrático, al momento que subrayó que cada acto de corrupción es un acto de violencia fría y calculada contra el futuro de personas que merecen un mejor mañana.

Berenice Reynoso enfatizó que el Ministerio Público ha sido sometido a campañas atroces, pero que esto no detendrá el trabajo que realiza la institución.

“Muchas veces este ha sido un Ministerio Público sometido a campañas atroces. A esos adversarios le decimos: ‘inviertan mejor sus recursos, porque nosotros no nos vamos a detener’”, reveló.

La magistrada agradeció a los presentes y al equipo de trabajo, mientras ponderó que “nuestras investigaciones para seguir alcanzando de manera efectiva nuestra misión constitucional de perseguir y proteger víctimas y testigos”.

La jornada concluyó con la conferencia “Lucha contra la corrupción: Desafios y portunidades”, dictada por el especialista en ciencias penales, Francisco Dall’Anese.