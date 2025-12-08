España extradita a un dominicano que hace 13 años intentó matar otro en San Juan

El Reino de España extraditó al dominicano Jorge Ariel Mateo González, condenado a cinco años de prisión por tentativa de homicidio y porte ilegal de arma de fuego, en un hecho ocurrido en la provincia San Juan, en el año 2012.

Mateo González, quien había sido declarado en rebeldía por la Corte de Apelación de Barahona, fue traído al país por el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), luego de que las autoridades del Reino de España aceptaran la petición de extradición que hizo el Ministerio Público de República Dominicana, cumpliendo con todos los requisitos legales correspondientes.

El proceso de extradición fue ejecutado en una acción conjunta de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional, Extradiciones y Derechos Humanos del Ministerio Público, representada por su titular, el procurador adjunto Osvaldo Bonilla, y la Procuraduría Regional del Departamento Judicial de Barahona, que encabeza la procuradora de corte Wendy González.

Luego de arribar el viernes al país, el procesado fue entregado a la procuradora general de corte Wendy González por agentes de la Policía Nacional y de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en Santo Domingo.

Jorge Ariel Mateo González fue condenado por intentar quitarle la vida a causa de una herida de arma de fuego en el abdomen a un hombre durante un incidente ocurrido mientras se encontraban en un centro de diversión de San Juan de la Maguana, en la provincia San Juan.

La víctima fue atendida en un centro de salud de Santo Domingo.

La condena fue dictada por el Tribunal Colegiado de San Juan de la Maguana por la violación de los artículos 2, 295 y 304 del Código Penal dominicano y la antigua Ley 36 sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas de fuego y blanca.

Durante la etapa intermedia del proceso, a Mateo González le variaron la prisión preventiva por una medida no privativa de libertad. Luego la defensa apeló la sentencia de cinco años, siendo la misma ratificada por la Corte de Apelación de San Juan.

Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia casó la sentencia con envío a la Corte de Apelación de Barahona, donde luego de que se fija la audiencia que la defensa promovió para que se conociera en la Corte de Apelación de esa provincia, entonces el acusado no asistió y fue declarado en rebeldía.

El sábado seis de diciembre, la Procuraduría Regional de Barahona solicitó a la Corte de Apelación que fije la fecha de la audiencia para conocer la solicitud del cambio de la medida de coerción a Mateo González con el fin de que sea enviado a prisión preventiva para continuar con el conocimiento del recurso de apelación que interpuso su defensa en esa jurisdicción.