Disponen traslado de menores detenidas en cuartel de Santiago

El titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público (MP), Wilson Camacho, dispuso el traslado inmediato de las niñas y adolescentes que se encontraban detenidas en el destacamento policial de Pueblo Nuevo, en Santiago, hacia el centro de corrección que les corresponde por ley.

El procurador adjunto explicó que la medida se ejecuta a medida que se van emitiendo las decisiones de los tribunales. El destino principal para estas menores es el Instituto de Señoritas, ubicado en Santo Domingo.

“Hemos dispuesto el traslado inmediato de las menores al centro que le corresponde. Estamos en ese proceso debido a que esperábamos por la resolución de los tribunales”, acotó Camacho.

Esta acción se produjo luego de una denuncia presentada por Ramona Curiel, encargada de la representación de menores de edad en los casos de la Oficina de la Defensoría Pública.

Curiel había señalado que las niñas y adolescentes estaban siendo enviadas al destacamento de Pueblo Nuevo en Santiago, donde permanecían en una celda junto a mujeres adultas mientras esperaban el conocimiento de las medidas de coerción.

Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.Archivo/LD

Sobre las condiciones del cuartel, se informó que está resguardado por un solo oficial de policía durante el día y otro en la noche, con una patrulla que se mantiene desplazándose por su perímetro con dos agentes adicionales.

La disposición de Wilson Camacho busca garantizar que las menores reciban el tratamiento y la estancia adecuados, conforme a la normativa de protección de la niñez y adolescencia en el país.

Debate Nacional

Este caso puntual de traslado se enmarca en una serie de trabajos realizados por el periódico Listín Diario sobre el tema de los menores infractores.

Estos reportajes se han centrado principalmente en la necesidad urgente de reformar las políticas y el sistema de reinserción social, así como en la preocupación por las deficientes condiciones de detención.

La propuesta de reforma, impulsada por la línea editorial del Listín Diario, aboga por un cambio de enfoque en el manejo de la delincuencia juvenil y ha generado un amplio respaldo de instituciones clave.

Estas instituciones son la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el Defensor del Pueblo y la Defensa Pública.

Estas instituciones han respaldado la propuesta de revisar y reformar las políticas y mecanismos para la reinserción social de niños y adolescentes que cometen delitos.

La iniciativa busca priorizar un enfoque más humanista y efectivo que se centre en la resocialización, rehabilitación, educación y atención psicoterapéutica, en lugar de una penalización puramente punitiva.

Datos Clave

Menores en Prisión Preventiva: Se reporta que aproximadamente 170 menores se encuentran bajo prisión preventiva, principalmente por delitos como robo, drogas y asesinatos.

Centros de Acogida: Los centros que acogen a estos menores se encuentran en Hato Nuevo (Santo Domingo Oeste), Villa Consuelo (Distrito Nacional), Santiago, La Vega, La Romana, e IPREMA (San Cristóbal).

Diversas organizaciones y el periódico han demandado un plan de acción urgente y una estrategia articulada entre distintas instituciones del Estado para enfrentar el flagelo de los delitos cometidos por menores, enfocándose en la prevención a través de fomentar el arte, el deporte, la cultura y la recreación, así como en la intervención temprana para evitar que los "niños delincuentes" se conviertan en la "nueva generación de relevo" de la criminalidad.