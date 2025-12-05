Servio Castaños : "Lo más sensato es posponer el debate del Código Penal y aprobar el texto de 2015"

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán sugirió que el Senado desestime el texto del Código Penal aprobado en la Cámara de Diputados y apruebe, en su lugar, la versión que fue consensuada en 2015, con el fin de posponer el debate para un momento posterior y más inclusivo.

Castaños Guzmán afirmó que el proyecto actual ha generado un amplio rechazo, incluso entre instituciones como el Defensor del Pueblo y la Defensa Pública.

"Nosotros como fundación lo único que podemos decir es que no aprobamos y que ojalá y el Senado de la República apruebe hoy el código que se aprobó en el 2015 y que este debate lo pospongamos para más adelante," declaró Castaños.

El jurista advirtió sobre la gravedad de modificar la legislación sin el consenso necesario.

Por otro lado, el representante de FINJUS señaló que el texto que viene de la Cámara Baja contiene elementos que atentan contra las garantías procesales, específicamente el debido proceso.

"Hay temas ahí que preocupan como el tema de la suspensión de la prescripción, como tema que tiene que ver con el debido proceso”, puntualizó.

Castaños Guzmán enfatizó en que el proyecto actual es parte de un desequilibrio del Ministerio Público (MP), asegurando que miembros del Congreso lo reconocen.

"Si esa es la situación, pospongamos este debate. Lo más sensato, y quiero que conste hasta para la historia. Hoy 5 de diciembre, lo más sensato es que el Senado apruebe lo que se aprobó en el 2015”, agregó.

Además, argumentó que posponer el debate hasta incluir a todos los sectores involucrados evitaría "mayores inconvenientes" a los operadores judiciales.