Homologación de acuerdos y medida cautelar entre los casos más conocidos en tribunales de NNA

Durante el tercer trimestre de 2025, los asuntos más requeridos por la ciudadanía ante los tribunales de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) se concentraron en homologación de acuerdo, demanda civil y medida cautelar.

De acuerdo a un informe del Poder Judicial, se destaca un incremento del 10.44% en la entrada de trámites a nivel nacional en comparación con el mismo trimestre del año 2024 (5,563 trámites en 2025 frente a 5,037 en 2024).

La demanda de servicios se concentró principalmente en cinco Departamentos Judiciales, siendo estos Santo Domingo (con la mayor entrada de trámites: 1,413), San Pedro de Macorís (813 trámites), Distrito Nacional (710 trámites), Santiago (687 trámites), La Vega (614 trámites)

Sostiene que esos tribunales han demostrado una gestión judicial notable, alcanzando una impresionante tasa de solución del 102.08% en el tercer trimestre del año 2025 (julio-septiembre).

Aduce que este porcentaje refleja la capacidad del sistema para resolver un volumen de casos superior al que ingresa en el periodo.

Indica que a nivel individual, varios departamentos superaron notablemente la tasa de solución del 100%, indicando una reducción de la mora judicial.

Monte Cristi registró la tasa de solución más alta con un 148.00%; el Distrito Nacional mostró una alta eficiencia con el 116.06% y Puerto Plata tuvo una mejoría sustancial, alcanzando el 108.89% de solución, frente al 64.97% del año anterior.

Sin embargo, dos departamentos quedaron por debajo del umbral del 100%: Santo Domingo (99.58%) y Santiago (89.52%).

Audiencias Celebradas

En cuanto a la actividad en sala, el 42.11% de las audiencias fijadas a nivel nacional se celebraron.

Los departamentos que lograron el mayor porcentaje de audiencias realizadas fueron Puerto Plata, Santiago y el Distrito Nacional.

Los principales motivos de aplazamiento continúan siendo por causas no registradas (16.44%), citación y realización de experticia (4.47%)

Destaca el Poder Judicial que el notable aumento en la entrada de casos y la alta tasa de solución a nivel nacional demuestran el dinamismo y la capacidad de respuesta de los Tribunales de Niños, Niñas y Adolescentes para atender los derechos de esta población vital.