Tres meses de prisión preventiva a adolescente acusado de matar a joven de 14 años en Santiago

El adolescente acusado de la muerte de Noelvin Jeremías Cabrera, un joven de 14 años que falleció tras salir del politécnico Simón Antonio Luciano Castillo, recibió este miercoles tres meses de medida de coerción mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra.

Según informaciones, los abogados del menor acusado solicitaron prisión domiciliaria pero esta petición no fue acogida.

El incidente ocurrió en Santiago Oeste y ha generado conmoción entre la comunidad educativa y los residentes de la zona, quienes esperan que se haga justicia.

EL CASO

Según la abuela de la víctima, Miriam Josefina Jiménez, el ataque ocurrió cuando Noelvin salía de su centro de estudio, momento donde fue sorprendido por el otro adolescente de 15 años con quien, presuntamente, existían diferencias previas.

Luego de haber sufrido una herida mortal del otro estudiante, cuyo nombre se omite por razones legales, la víctima falleció mientras se encontraba recibiendo atención médica.

LO QUE HA DICHO LA FAMILIA DE LA VÍCTIMA

Para José Ariel Cabrera, padre de Noelvin, la pérdida de su hijo ha sido devastadora.

Lo describió como un joven emprendedor, respetuoso y siempre dispuesto a ayudar en la casa y en el barrio, Noelvin fue recordado por su padre por su cariño y brindar apoyo sin nada a cambio

En la escuela, aunque llevaba sus notas “más o menos”, ayudaba a una compañera que atravesaba un cuadro depresivo.

Según su padre, la motivaba, la acompañaba e incluso se aseguraba de que comiera. Miembros del centro, afirma, pueden dar testimonio del impacto positivo que él tenía en otros estudiantes.

Fuera de clases, Noelvin pasaba las tardes ayudando a un tío en su negocio, “para mantener la mente ocupada”, según explicó su padre.

La familia lo crió bajo valores cristianos; tocaba tambora y la güira.