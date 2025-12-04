Anulan sentencia de Rafael Guerrero y ordenan nuevo juicio en caso difamación contra Guzmán Fermín

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), actuando como corte de casación, dictó una sentencia el 30 de septiembre de 2025 que anula la decisión de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que había absuelto al comunicador Rafael Guerrero Méndez en un caso de difamación e injuria presentado por el entonces director de la Policía Nacional, Rafael Guillermo Guzmán Fermín.

El tribunal presidido Francisco Antonio Jerez Mena e integrado por Nancy Salcedo Fernández, María Garabito Ramírez y Francisco Antonio Ortega Polanco, acogió el recurso de casación interpuesto por el querellante, Rafael Guillermo Guzmán Fermín.

La Suprema determinó que la sentencia absolutoria núm. 502-01-2025-SSEN-00057, dictada el 11 de abril de 2025 por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, era manifiestamente infundada y carecía de una motivación suficiente.

El tribunal comprobó que la Corte de Apelación basó su absolución en supuestas contradicciones en la sentencia de primer grado, pero omitió detallar su razonamiento sobre cómo estas fallas daban lugar a la absolución.

La Suprema alineó esta omisión con la queja del recurrente, indicando que la corte revisora valoró y ponderó situaciones probatorias y hechos fácticos como un tribunal de primer grado, sin haber instruido la causa ni respetado los principios de inmediación y contradicción propios del juicio.

El proceso penal se inició tras una querella de Guzmán Fermín contra Guerrero Méndez por presunta violación a los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (difamación e injuria públicas por medios electrónicos).

La Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, mediante sentencia del 1 de mayo de 2024, declaró culpable a Guerrero Méndez y lo condenó a tres meses de prisión suspendidos y al pago de una indemnización de dos millones de pesos (RD$2,000,000.00).

El tribunal fundamentó la condena en un video de octubre de 2021 donde el imputado señalaba improperio en contra de "Fermín".

La corte revocó la condena y dictó absolución total en favor de Guerrero Méndez el 11 de abril de 2025. La Corte argumentó que la acusación carecía de adecuación típica, la actividad probatoria fue insuficiente.

Al anular la sentencia de la Corte de Apelación por falta de motivación y violación a las normas del debido proceso en la valoración de la prueba, la Suprema Corte de Justicia ordena el envío del expediente para un nuevo juicio o una nueva apelación, para que el fondo del asunto sea resuelto conforme a la ley.