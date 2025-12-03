A prisión cinco hombres vinculados a 150 paquetes de drogas ocupados en Azua

Una jueza de Azua impuso ocho meses de prisión preventiva a cinco hombres involucrados en el tráfico de 150 paquetes de drogas y declaró el caso como de tramitación compleja.

Eduard Alexander Moreta Díaz, Edwar Confesor Nicolás Marmolejos, Eudy Rodríguez, Michael Vallejo Sánchez y Meregildo Segura Cuevas deberán cumplir la prisión preventiva en la cárcel pública del kilómetro 15 de Azua.

Su arresto se ejecutó en flagrante delito el pasado 5 de noviembre cuando traficaban los 150 paquetes de drogas, con un peso de 154.2 kilogramos, durante un operativo de interdicción en el chequeo del Km. 15 de Azua, en la Carretera Sánchez, mientras se transportaban en dos vehículos.

Los imputados Marmolejos, Rodríguez, Vallejo y Segura se desplazaban en un carro Hyundai, modelo Sonata N20, color negro, mientras seguían a Moreta, quien conducía una yipeta Hyundai, modelo Santa Fe, color blanco, en el interior de la cual se ocupó el cargamento de droga, el cual llevaban en dos compartimientos secretos (caleta).

Además de la droga, a los imputados les fueron ocupados vehículos, dinero en pesos y dólares, así como prendas, teléfonos de alta gama y diferentes documentos, entre otras evidencias, recordó la Fiscalía de Azua, encabezada por su titular Dante Castillo.

El fiscal Arodis Sánchez Bencosme está a cargo de la investigación del caso por el que la jueza Dania Abreu Abreu, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Azua, ordenó el envío a prisión de los procesados.

Los involucrados en el caso son investigados por su vinculación a esa actividad ilícita en violación a los artículos 5-A, 4-D, 28, 75-II y 59-I de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana y la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.