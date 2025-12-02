Caso Yennely Andreina Duarte Hilario: Desde el asesinato hasta la condena

El juicio por el crimen de la joven Yennely Andreina Duarte Hilario, de 18 años, ocurrido en marzo de 2024 en Cotuí, culminó este 1 de diciembre de 2025 con la condena a 30 años de prisión contra Ammy Hiraldo Peña, hallada culpable del asesinato.

Todo comenzó la noche del 26 de marzo de 2024, cuando Yennely Duarte salió de su casa para encontrarse con Ammy Hiraldo Peña.

Ammy Hiraldo Peña, señalada por la muerte de la joven Yennely Andreina Hilario SosaFuente Externa

La joven fue atacada en el callejón número cuatro del distrito agrícola de Quita Sueño, en Cotuí.

Un día después, el 27 de marzo, alrededor de las 7:00 de la mañana, su cuerpo fue encontrado sin vida en la misma zona con múltiples heridas. De acuerdo con informes policiales, la agresión fue de extrema violencia.

Dos días después del crimen, el 28 de marzo, Ammy Hiraldo Peña, quien en ese entonces tenía 21 años de edad, se entregó a la Policía Nacional y confesó haber cometido el asesinato.

El 30 de marzo, el Tribunal de Atención Permanente de Cotuí le impuso tres meses de prisión preventiva, siendo enviada al Centro Penitenciario Rafey Mujeres mientras avanzaba la investigación.

Durante los meses siguientes, el Ministerio Público profundizó la recolección de evidencias, entre ellas videos de cámaras de seguridad que mostraban a la imputada comprando amoníaco horas antes del asesinato, así como la utilización de una yipeta familiar para trasladar a la víctima.

Peritajes forenses confirmaron la brutalidad del ataque y respaldaron la hipótesis de premeditación, al confirmarse que Ammy Hiraldo compró varios productos con el objetivo de ultimar a la joven víctima, según informaron los abogados de la familia.

El proceso judicial, sin embargo, avanzó con numerosas interrupciones desde el pasado año y no fue hasta el 18 de febrero de 2025 que estaba prevista la audiencia preliminar, pero fue aplazada, dando inicio nuevamente a una larga cadena de reenvíos que indignaron a los familiares.

El 14 de abril volvió a posponerse, esta vez por ausencia de los abogados de la acusada.

No fue hasta el 16 de junio de 2025 cuando finalmente se pudo conocer la preliminar, quedando el caso listo para juicio de fondo.

En octubre de 2025 surgió otro obstáculo, ya que, la defensa privada de Hiraldo Peña renunció al caso el día 20 del mismo mes, obligando al tribunal a asignarle una defensa pública y retrasando nuevamente el calendario procesal.

Ya en noviembre inició formalmente el juicio de fondo ante el Tribunal Colegiado, que escuchó a testigos presenciales, expertos forenses, investigadores policiales y familiares de la víctima. Las pruebas presentadas sustentaron que el crimen fue ejecutado con planificación y con intención homicida.

Concluido el debate, el tribunal fijó la lectura de la sentencia para el 1 de diciembre de 2025.

Tras más de un año de audiencias aplazadas, retrasos, tensiones y reclamos constantes de justicia, el Tribunal Colegiado de Sánchez Ramírez dictó 30 años de prisión contra Ammy Hiraldo Peña, quien deberá cumplir la pena en el Centro Penitenciario Najayo Mujeres.

Al conocer el fallo, Wilson Duarte, padre de Yennely, expresó emotivamente: “Hoy cumplí los 30 años por los que luché”.

Y aseguró “yo nunca busqué cámara, yo solo fui un padre luchador por lo que le hicieron a mi hija”.

Video La tragedia ocurrió el 26 de marzo de 2024, cuando Yennely Duarte Hilario murió, según determinó la investigación oficial



La familia insiste en que el caso no está completamente cerrado y mantiene la postura de que aún podrían existir otros implicados, por lo que solicitan que la investigación continúe.