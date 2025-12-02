Tres meses de prisión preventiva a hombre acusado de feminicidio en Santiago Rodríguez

Una jueza del Tribunal de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago Rodríguez impuso tres meses de prisión preventiva contra un hombre imputado de provocar la muerte a su pareja a causa de múltiples heridas de arma blanca, en un hecho ocurrido en la localidad Mata del Jobo.

La medida privativa de libertad fue dictada por la jueza Wanda Vargas contra Adinson Emilio Reyes Goris, a quien se le acusa de quitarle la vida a su pareja, Nataly Yolanda López, en la residencia que ambos compartían en el municipio San Ignacio de Sabaneta de esa provincia.

Según las investigaciones del Ministerio Público, Reyes Goris atacó a la víctima de manera violenta, utilizando un arma blanca tipo cuchillo de aproximadamente seis pulgadas, causándole múltiples heridas en distintas partes del cuerpo.

Tras el ataque, el imputado la dejó encerrada en la vivienda y se trasladó al municipio de Esperanza, provincia Valverde. Allí, confesó lo ocurrido a familiares, quienes de inmediato alertaron a las autoridades y procedieron a entregar al procesado.

En la escena del crimen, el Ministerio Público, representado por el fiscal Rafael Bueno, se presentó junto al médico legista Elvis Lamí y miembros de la Policía Científica.

El acta de levantamiento del cadáver, emitida por el médico legista, certificó que la causa de muerte fue shock hipovolémico por múltiples heridas de arma blanca.

El órgano investigador sustentó la solicitud de medida de coerción con pruebas documentales y materiales recolectadas de forma legal, buscando demostrar la vinculación del imputado con el hecho ocurrido el pasado 26 de noviembre.

Cargos y cumplimiento

El fiscal litigante Rafael Bueno solicitó la imposición de la prisión preventiva, la cual fue acogida por la jueza Vargas, quien ordenó que Reyes Goris cumpla la medida en la cárcel pública de Santiago Rodríguez.

El Ministerio Público presentó cargos provisionales contra el imputado por violación a los artículos 295, 304, 309-1 y 309-2 del Código Penal dominicano, que tipifican el homicidio agravado y la violencia contra la mujer (feminicidio), además del uso de arma blanca, conforme al artículo 83 de la Ley 631-16 sobre Armas, en perjuicio de Nataly Yolanda López y del Estado dominicano.