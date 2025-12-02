Padre de Yennely Duarte: “Busqué 30 años y los 30 años los logré”

Wilson Duarte, padre de la fallecida Yennely Duarte Hilario, de 18 años, reaccionó ante la condena de 30 años de prisión impuesta a Ammy Hiraldo Peña, quien fue hallada culpable del crimen de su hija.

Duarte envió un mensaje contra los que, según dijo, realizaron campañas difamando el nombre de su niña y a las personas que se burlaron de su dolor.

“Dijeron que yo buscaba sonido, que buscaba cámara. Yo nunca busqué cámara, yo solo fui un padre luchador, por lo que le hicieron a mi hija” expresó.

Asegurando que nunca quiso llamar la atención y que solo buscaba 30 años de prisión para Hiraldo Peña, evidenciando que sus esfuerzos no fueron en vano. “Busqué 30 años y los 30 años, hoy, los logré”, afirmó.