Organizaciones demandan plan de acción urgente frente al flagelo de delitos entre menores

El Centro de Educación para la Paz, Tolerancia y Desarrollo (Cepatode) y la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco) acogen el llamado que ha planteado el periódico Listín Diario en su editorial del lunes titulado “Otro Capítulo horrendo”, en el que destaca situaciones de actos de violencia que ocurren entre personas menores de edad.

Así lo plantea su vocero, Alexis Rafael Peña, quien sostiene que el Consejo Nacional de la Niñez, la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Educación y organizaciones no gubernamentales por la infancia, tienen que definir lo ante posible, un plan de acción para enfrentar el flagelo de los delitos y violencia entre las personas menores de edad.

Sostiene que el editorial de Listín Diario dice que “este tipo de episodios ya los hemos visto en los entornos de nuestras escuelas, agravados en ciertos casos cuando la violencia verbal, el ataque físico o el irrespeto van dirigidos contra sus propios maestros”, y que deben trazarse políticas públicas claras en ese aspecto.

Agrega que las organizaciones sociales, vecinales, amas de casas y las asociaciones de padres, madres y tutores se unen a la demanda del editorial del Listín cuando dice “Hemos reclamado la pronta adopción de un plan o estrategia que, articulando a un amplio espectro de organizaciones, nos prepare para librar esta batalla por la salvación de las nuevas generaciones”.

Recuerda que el periódico destaca que crear centros tecnológicos comunitarios, al estilo del Infotep, para capacitar en habilidades digitales con alta demanda laboral a los niños y adolescentes desarraigados, es una opción favorable.

“Para ello es preciso, repetimos, articular una alianza entre el liderato comunitario, las iglesias, el Ministerio de Trabajo y las zonas francas, a fin de convertir estas entidades sociales en canalizadoras de empleo formal”, en donde todos los sectores debemos ponernos a favor de la infancia dominicana, destaca Listín Diario.

Al respecto, Peña recalcó que las organizaciones integrantes del Centro de Educación para la Paz, Tolerancia y Desarrollo (Cepatode) y la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco), les recuerdan al Ministerio de Educación que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha elaborado varios materiales para enfrentar los conflictos escolares en escuelas y colegios de país.

Explica que tal como plantea el Listín Diario y su director, Miguel Franjul, en el editorial y reportajes sobre el tema, los conflictos tanto en los centros educativos como en la sociedad deberían ser solucionados por centros de mediación con personal capacitado y entrenado para promover una sociedad pacífica y tolerante.

El líder barrial Alexis Rafael Peña cree que tal como lo plantea este medio de comunicación “Urge la implementación masiva de programas de inteligencia emocional y mediación de conflictos desde la primaria, dotando a las escuelas de más psicólogos y orientadores que enseñen a gestionar la ira, la frustración y el resentimiento. Tenemos que transformar los centros educativos en espacios de conciliación y no de confrontación.

Igualmente, la creación de ligas deportivas municipales masivas, así como de escuelas de arte y música en cada comunidad, dirigidas específicamente a esta población”.

Entiende que los ministerios de Cultura, Educación y Deportes y Recreación, deben fomentar en los sectores carenciados del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, el arte, deporte, cultura y la recreación entre la niñez, adolescencia y jóvenes.