Informe revela condiciones críticas en centro alberga adolescentes en Villa Consuelo

Un informe de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) ha revelado deficiencias "significativas" en la infraestructura y las condiciones de habitabilidad del Centro de Atención Integral de la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley Penal (CAIPACLP), conocido como el Instituto de Señoritas de Villa Consuelo.

El informe advierte que estas condiciones impactan negativamente en la calidad de vida de las internas y limitan la efectividad de los programas de rehabilitación social.

El análisis expone un deterioro generalizado de la planta física, destacando problemas que representan un riesgo para la seguridad y la salud de las adolescentes.

La ONDP documentó hallazgos críticos relacionados con la infraestructura del centro, como filtraciones constantes en techos y paredes, generando humedad, moho y hongos que afectan la salud respiratoria de las adolescentes.

También se observó que en algunas secciones se observaron desprendimientos parciales del techo, lo que constituye un riesgo considerable de lesiones.

El centro carece de pintura, presenta elementos metálicos oxidados y puertas en mal estado, acentuando una imagen de abandono y comprometiendo la seguridad.

Preocupante

Se concluyó que la edificación, debido a su antigüedad y la falta de adecuaciones estructurales, no cumple con los estándares mínimos de seguridad y funcionalidad requeridos para un centro correccional de adolescentes.

Aunque la ONDP no recibió quejas formales sobre el trato verbal o el uso de la fuerza, se identificó una situación "preocupante" en el proceso de admisión:

Se observó a una interna recién ingresada acostada directamente en el suelo, sin sábana, dentro de una celda sin puerta, quedando expuesta a las inclemencias del clima.

La ONDP resalta la urgente necesidad de un protocolo de admisión que garantice condiciones mínimas de dignidad, higiene y seguridad desde el primer momento de ingreso.

Higiene, Ventilación e Iluminación Deficientes

El informe también señaló problemas en las condiciones de habitabilidad, a pesar de que el centro no presenta hacinamiento:

Los dormitorios tienen deficiencias en luz natural. Se detectaron abanicos dañados o en mal estado, impidiendo una adecuada circulación de aire, lo que afecta el descanso de las internas, especialmente en épocas de calor intenso.

Baños Afectados por Filtraciones

Las filtraciones constantes en los techos de los baños favorecen la proliferación de moho y hongos. Además, se detectó falta de losas en algunas áreas, comprometiendo la higiene.

La Defensa Pública recomienda una limpieza y desinfección más frecuente en las áreas con humedad, la reparación inmediata de las filtraciones, y la incorporación de sistemas de ventilación adecuados para garantizar condiciones de habitabilidad más favorables.