Defensor del Pueblo respalda editorial Listín Diario sobre niños en actos delictivos

El defensor del Pueblo de la República Dominicana, Pablo Ulloa, expresó su apoyo al editorial “Los niños delincuentes” publicado por el periódico Listín Diario, al considerar que el texto aborda con claridad una problemática que afecta de forma creciente a la sociedad dominicana: la participación de niños, niñas y adolescentes en actos delictivos.

En una comunicación dirigida al director de este medio, Ulloa destacó la urgencia de impulsar políticas públicas que garanticen los derechos fundamentales de todos los niños, niñas y adolescentes, mediante acciones que aseguren una educación de calidad y protección efectiva de los menores, especialmente aquellos en condiciones de vulnerabilidad.

Señaló que la formación en valores y el fortalecimiento de los entornos comunitarios son factores claves para reducir los ciclos de pobreza, exclusión y violencia que impactan a la niñez.

“Es muy preocupante la situación que se vive en nuestras cárceles, por lo que reiteramos la necesidad de reformar el sistema penitenciario para que garantice seguridad, derechos fundamentales y programas de reinserción social”.

Afirmó que estas iniciativas permitirían que, una vez obtengan la libertad, puedan reintegrarse a la sociedad con segundas oportunidades. Lo que constituye “un gran reto para la República Dominicana”.

Ulloa finalizó reafirmando la disposición del Defensor del Pueblo de trabajar de manera conjunta en la promoción de deberes y derechos ciudadanos, así como en la construcción de una ciudadanía responsable.

En su editorial del pasado 27 de noviembre, Listín Diario destacó que es un fenómeno profundamente alarmante que gana terreno en nuestro país: la creciente participación de niños, incluso de hasta 12 años, en actividades delictivas.

“Según nuestras fuentes, son muchos los menores que ya están siendo enrolados en este mundo ilegal”, señala. Y agrega que “Estos niños parecen constituir la nueva generación de relevo, una cohorte que está siguiendo los peligrosos pasos de los adolescentes actuales, quienes a su vez transitan por caminos ya abonados por las pandillas juveniles”.