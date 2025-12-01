MP apelará sentencia que descargó a los responsables de matar a La Patrona

El Ministerio Público informó que procederá en apelación por la decisión del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Santiago que descaró a tres hombres acusados de planificar el asesinato de una mujer el 7 de octubre de 2022.

Al mismo tiempo, explicó que presentó pruebas que demuestran la acusación contra los responsables de matar a Ana Francisca Gómez (Ana la Colombiana, la Patrona y/o la Reina), por lo que solicitó la pena de 40 años de prisión para cada uno de los acusados.

Sin embargo, las juezas responsables del caso dictaron una sentencia que solo condena a Wader Robert Peña Angomás (Adalino) a 5 años de prisión por violar los artículos 66, párrafo 5, y 67, de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados en perjuicio del Estado dominicano, mientras Yan Carlos Batista (Yan Yan y/o Joan) y a Jerry Antonio Moreno Ortiz (el Colombiano) del crimen fueron excluidos del veredicto.

Por otro lado, la Fiscalía de Santiago destacó la fortaleza del expediente, asegurando que el crimen fue sustentado con suficientes pruebas que vinculan a los procesados con el asesinato de Gómez, interceptada y tiroteada mientras conducía un vehículo BMW por la intersección que forman las avenidas 27 de Febrero con Estrella Sadhalá (La Rotonda), del ensanche Libertad.

La fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu Peña, dijo que la decisión “será recurrida dentro de los plazos que la ley otorga, ya que, existen elementos de incuestionable fortaleza probatoria, para que se imponga una condena ejemplar, coherente con los hechos que han sido debidamente relatados y fundados en evidencias”.

Previo al arresto y judicialización de los perpetradores del crimen, fiscales encargados de la investigación de este órgano persecutor trabajaron durante dos años rastreando, para ubicar, perseguir y aprehender a los hombres, a quienes se les individualizó oportunamente.

Peña Angomás, según reveló la investigación y se encuentra establecido en la acusación, conducía la motocicleta en la que dieron seguimiento y muerte a Gómez.

Mientras que Bautista fue la persona que disparó el arma de fuego contra la víctima, ocasionándole la muerte, igualmente se señala a Moreno Ortiz, de implantar el dispositivo acusatorio, también como quien ideó y organizó el plan criminal, disponiendo de toda la logística necesaria, facilitando a los perpetradores, el arma homicida y los instrumentos de transporte, a cambio de una alta suma de dinero en efectivo.

"Los elementos probatorios que este órgano investigador puso a disposición del tribunal, incluyen recursos audiovisuales y testimoniales reveladores, como también documentales y periciales, entre otros", explicó el Ministerio Público.