Policía arresta a hombre que recibió más de un millón de pesos por fraude bancario

La Policía Cibernética, adscrita a la Dirección Central de Investigación (Dicrim), con el apoyo de agentes de la Dirección Central de Prevención, arrestó a un hombre acusado de recibir más de un millón de pesos provenientes de una transferencia fraudulenta que afectó a dos empresas del país, como parte de una investigación iniciada en abril por usurpación de identidad bancaria.

El detenido es Cristian Adames de Jesús, apresado en el sector Barrio Nuevo, municipio de Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, por miembros de la Policía Preventiva.

De acuerdo con el informe de la Policía Cibernética, el arrestado recibió en su cuenta bancaria la suma de RD$ 1,162,150, monto que llegó a través de una transferencia ilegal realizada desde una cuenta empresarial perteneciente a dos compañías cuya identidad se reserva para no entorpecer el proceso.

La investigación estableció que los responsables del fraude suplantaron la identidad de una entidad bancaria mediante una llamada telefónica, solicitando los números del token digital de la cuenta empresarial, lo que permitió ejecutar varias transferencias ilícitas hacia cuentas bancarias asociadas a los implicados.

El arresto fue ejecutado mediante la orden judicial No. 0227-SEPTIEMBRE-2025, emitida por la magistrada Kenya S. Romero Severino, jueza coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional.

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público del Distrito Nacional, para los fines legales correspondientes.