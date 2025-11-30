Apoderan juez de nueva querella contra madre de los hermanos Espaillat por derrumbe de techo Jet Set

El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fue apoderado de una nueva querella particular en contra de Ana Grecia López, madre de Maribel y Antonio Espaillat.

Los hermanos son acusados de ser responsables del derrumbe del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido la madrugada del 8 de abril de 2025, donde fallecieron 236 personas y más de 180 heridos.

La querella fue presentada por la familia de Ramón Osiris Blanc Castillo, quien murió en el desplome, a través de su esposa Patricia Elizabeth Paola Ulloa y sus hijos Valerie Patricia, Osiris Arturo y Osiris Armando Blanc Paola.

La querella particular, independiente de la acusación presentada por el ministerio público en contra de los hermanos Espaillat, fue presentada a través de los abogados Jorge Lora Castillo, Jorge G. Lora Olivares y José Stalin Almonte Diloné.

De acuerdo a la querella, Ana Grecia López figura en el Registro Mercantil como representante de la sociedad comercial Inversiones E y L, S.R.L., entidad que operaba el establecimiento Jet Set.

Petición de indemnización

Hermanos Maribel y Antonio Espaillat.

Junto a la acusación penal, la familia Blanc Paola solicitó al tribunal condenar a la familia Espaillat López y a la empresa al pago de una indemnización total de 50 millones de pesos como reparación por los daños ocasionados.

La suma se desglosa en 20 millones de pesos para la viuda, Patricia Elizabeth Paola Ulloa, y 10 millones para cada uno de sus tres hijos.

La audiencia del juicio preliminar está pautada para iniciar el 12 de enero del año 2026. En esta etapa se conocerá la nueva acusación particular que busca incluir a Ana Grecia López en el proceso. Los querellantes solicitan al juez admitir la querella y dictar auto de apertura a juicio contra los cuatro imputados.

En la acusación alternativa se adhieren a la acusación presentada por el Ministerio Público, además de la empresa Inversiones E y L S.R.L.

Acusación del Ministerio Público

En la instancia, el Ministerio Público sostiene que los hermanos Espaillat incurrieron en los delitos de homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, castigados en los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.

El órgano persecutor aduce que los acusados agravaron su responsabilidad al sobrecargar la estructura del techo del local con equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua, sin llevar a cabo estudios técnicos que garantizaran la resistencia.

Igualmente, ignorar advertencias internas sobre el deterioro del techo, priorizando el ahorro de recursos a pesar de los riesgos evidentes.