Yeni dispone investigaciones sobre caso Stephora

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y a la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf) reforzar las investigaciones sobre el caso de la niña de 11 años de edad, Stephora Anne-Mircie Joseph, fallecida durante una excursión realizada por su colegio a un centro de recreación.

La procuradora conversó en su despacho con Lovelie Joseph Raphael, madre de la niña que estudiaba en el Instituto Leonardo Da Vinci, ubicado en la Carretera Don Pedro, en Santiago de los Caballeros.

El hecho ocurrió el pasado viernes 14 en la hacienda Los Caballos, en Gurabo.

Reynoso instruyó al procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, y a la procuradora de corte Olga Diná Llaverías, de la Dinnaf, para que tomen las acciones inmediatas necesarias a fin de reforzar la investigación y esclarecer las circunstancias en que se produjo el hecho.

La procuradora escuchó a la madre, quien llegó a la sede del Ministerio Público acompañada de los abogados Shesnel Calcaño y Miguel Díaz y dos funcionarios de su país, Haití.

Reynoso adelantó que el resultado de las investigaciones, que se iniciaron desde que la Fiscalía de Santiago tuvo conocimiento del hecho, determinarán los pasos que deberá seguir el Ministerio Público para dar respuesta a la familia sobre la que pesa un dolor que merece y espera justicia.

La procuradora Reynoso asumió la dirección de las pesquisas tras un encuentro con la madre de la menor.

Mientras, los abogados de la familia, Carcaño Mena y Díaz Salazar, informaron que la procuradora general sostuvo una entrevista con la madre de la menor en torno a los hechos.

Además, los representantes legales señalaron que Reynoso pidió disculpas a la señora Joseph Raphael por el trato “no delicado” o la “falta de empatía y humanidad” que percibió por parte del personal de la Fiscalía de Santiago cuando la madre buscó respuestas inicialmente.

búsqueda de esclarecimiento

Ante la “inercia percibida anteriormente” en Santiago, los abogados expresaron su esperanza de que los nuevos investigadores “esclarezcan de una vez por todas este hecho y que no quede impune”.

La familia y sus representantes buscan no solo justicia para Stephora Anne-Mircie Joseph, sino también establecer un precedente que obligue a las instituciones educativas a cumplir con las normativas de seguridad en sus actividades.

“Lo importante es que a razón de estas investigaciones, se pueda lograr a partir de este caso, que los colegios sepan que tienen regulación, que deben cumplirlas y que esto no puede volver a repetirse con ninguna otra persona”, adujeron los abogados.

Los abogados aseguraron que continuarán trabajando en el proceso, esperando que se haga justicia y se garantice que las instituciones educativas acaten las regulaciones de seguridad.

El jueves 27, la vicepresidenta Raquel Peña indicó que espera el reporte del Ministerio Público revelara las circunstancias reales en las que la niña Stephora Anne-Mircie Joseph perdió la vida mientras se encontraba en una excusión de su colegio, en una villa privada de Santiago.

“Primero como madre, como abuela, realmente es una situación que nos duele en el alma. No me quiero imaginar la mamá y familiares de esa niña, pero ellos necesitan saber qué pasó y cómo pasó. Eso está en manos de la fiscalía y nosotros estamos también esperando ese reporte para que salga la verdad y para que no vuelva a suceder”, había establecido.

La vicemandataria expresó que quizás la fiscalía “todavía está haciendo su trabajo y por eso no ha entregado el informe a sus familiares, exhortando a las autoridades a investigar en el menor tiempo posible para que la paz y la tranquilidad llegue a esa familia, aunque ese dolor imagino que no se va a olvidar”.

Asimismo, puntualizó que a partir del conocimiento del reporte de la fiscalía, espera que se tomen las medidas necesarias para evitar que una tragedia de esa naturaleza vuelva a ocurrir en excursiones escolares.