Tribunal descarga a imputados de matar ‘La Patrona’

A tres años del asesinato de Ana Francisca Gómez de Amaro, conocida como “La Patrona”, los principales implicados en su muerte fueron descargados ante la ausencia de pruebas que vinculen a los imputados con el crimen, de acuerdo a lo planteado por las juezas del Tercer Tribunal de Santiago.

Los imputados son Jerry Antonio Moreno Ortiz, Jean Carlos Batista y Wander Robert Peña, quienes fueron procesados por violación a los artículos 265, 266, 296, 297 que tipifica la asociación de malhechores, y el asesinato con premeditación en perjuicio de la víctima.

El homicidio ocurrió la tarde del 7 de octubre de 2022, a las cinco de la tarde, en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Salvador Estrella Sadhalá, en el ensanche Libertad de Santiago, cuando Gómez de Amaro transitaba en un vehículo BMW blanco. Esa tarde fue interceptada por sicarios que dispararon desde una motocicleta.

De acuerdo a las informaciones preliminares, la víctima había sido entrevistada por la Fiscalía, días antes del crimen, en el marco de un expediente vinculado a la presunta red de narcotráfico en la Operación Falcón.

Por el crimen fueron sometidos Wader Robert Peña Angomás, señalado como conductor de la motocicleta desde donde se realizaron los disparos. También fueron sometidos Yan Carlos Batista (Yan Yan o Joan) y Jerry Antonio Moreno Ortiz (El Colombiano) por supuestamente ser parte de estructura criminal.

Nelson Peralta, representante legal de la familia, estableció que el ministerio público no recogió una prueba directa del hecho, ya que no existe testigo presencial que declare que vio el disparo, ni grabación de cámara que capte con claridad los rostros de los atacantes durante el hecho.

Pero la acusación cuenta con pruebas indiciarias y referenciales, como un casco negro que, afirma, aparece en video de una cámara del 911 en la motocicleta de los sicarios y que fue hallado durante un allanamiento en la casa de uno de los imputados.

A esto se suman objetos de vestir similares, como un abrigo negro, así como los antecedentes delictivos de los acusados. “Eso sirve en ausencia de prueba directa, pero lamentablemente los jueces fueron conservadores: dijeron que la fiscalía no investigó bien, que faltaban pruebas”, dijo.

La familia de la víctima informó que acudirá a la apelación, ya que someter el recurso de apelación según Peralta es una disposición obligatoria de la magistrada titular.

contexto del caso

El asesinato de Gómez de Amaro causó conmoción en Santiago y generó una amplia discusión pública sobre su posible relación con investigaciones en curso sobre el caso Falcón.

En las diferentes audiencias, fiscales afirmaron contar con recursos audiovisuales y testimonios que permitían sostener la acusación. Sin embargo, la valoración judicial concluyó que esos elementos no constituían prueba directa que vinculara a los imputados con la ejecución del homicidio.

La notificación de la sentencia podría producirse en los próximos días, y a partir d ese momento los imputados quedarán libres mientras avanza el proceso de apelación.