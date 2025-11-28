Colegio de Abogados respalda propuesta de Listín sobre niños infractores de la ley penal

El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Trajano Vidal Potentini, instó a colocar el problema de los niños y adolescentes infractores de la ley penal en los primeros lugares de la agenda nacional, alertando sobre las graves "implicaciones futuras" si este fenómeno se sale de control.

Coincidió en que se trata de un fenómeno grave que no está siendo manejado ni combatido adecuadamente por el Estado dominicano.

Potentini valoró la línea editorial del Listín Diario, por visibilizar este tema, señalando que el problema se agrava por la inimputabilidad de los menores infractores, lo que incluso dificulta su cuantificación estadística rigurosa.

El representante del CARD indicó que, debido a la inimputabilidad, la participación de menores en el crimen organizado no pasa de ser un "mero registro de seguimiento" en lugar de estadísticas detalladas que permitan medir la magnitud real del problema.

Potentini instó a que esta "clarinada" sirva para que el Estado Dominicano dé mayor atención a la problemática, reconociendo que la delincuencia juvenil es uno de los escenarios donde se agrava el tema de la criminalidad general.

Involucrar a CONANI

El jurista fue enfático en la necesidad de involucrar activamente al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) y redefinir su enfoque más de la asistencia.

Pidió a Conani extender su trabajo más allá de la simple vigilancia o asistencia a menores en situación de calamidad social.

Subrayó que deben advertir que estos menores "están insertos en el mundo criminal" y que son utilizados por la "industria criminal", la cual obtiene "pingües beneficios" de su participación.

Potentini concluyó que es crucial darle a Conani la dimensión real del problema y que se desarrolle un programa especial a partir del diagnóstico que destapa el Listín Diario, en su editorial.

Propuestas para el abordaje integral

Para afrontar este problema, Trajano Vidal Potentini sugirió la implementación de políticas públicas positivas y un levantamiento de información a nivel comunitario

Dijo que es necesario analizar la situación de los hogares y dar mejores condiciones, incluyendo estudios, educación y asistencia y hacer un levantamiento de la situación de estos grupos vulnerables para entender sus necesidades.

“El objetivo, en suma, es que el Estado aborde con seriedad este fenómeno que necesita mayor atención y la aplicación de políticas públicas robustas”, acotó el presidente del gremio que agrupa a los profesionales del derecho.