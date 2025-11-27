Vicepresidenta espera MP esclarezca circunstancias de muerte de niña Stephora

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, indicó que espera el reporte del Ministerio Público esclareciendo las circunstancias reales en las que la niña Stephora Anne-Mircie Joseph perdió la vida mientras se encontraba en una excusión de su colegio, en una villa privada de Santiago.

“Primero como madre, como abuela, realmente es una situación que nos duele en el alma. No me quiero imaginar la mamá y familiares de esa niña, pero ellos necesitan saber qué pasó y cómo pasó. Eso está en manos de la fiscalía y nosotros estamos también esperando ese reporte para que salga la verdad y para que no vuelva a suceder”, estableció.

La vicemandataria expresó que quizás la fiscalía “todavía está haciendo su trabajo y por eso no ha entregado el informe a sus familiares, exhortando a las autoridades a investigar en el menor tiempo posible para que “la paz y la tranquilidad llegue a esa familia, aunque ese dolor imagino que no se va a olvidar”.

Asimismo, puntualizó que a partir del conocimiento del reporte de la fiscalía, espera que se tomen las medidas necesarias para evitar que una tragedia de esa naturaleza vuelva a ocurrir en paseos y excursiones escolares.

Estas declaraciones fueron ofrecidas por Raquel Peña en su visita a Santiago este jueves.

Ministerio Público se niega a hablar

La familia de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años de edad, quien murió el pasado 14 de noviembre, denunció la falta de información que el Ministerio Público de Santiago ha manejado con ellos, indicando además, que se negaron a recibir denuncias formales del caso mientras se encuentre en esta fase de las indagaciones.

Lovelie Joseph Raphael, madre de la niña, estableció que el Ministerio Público se niega a entregarle el informe preliminar del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que certifica la causa de muerte de su única hija, así como tampoco les ha permitido el acceso a los videos de seguridad de la villa, para entender qué pasó con Stephora.

Asimismo, tampoco la institución educativa en la que estudiaba Stephora Anne-Mircie Joseph por más de cuatro años ha ofrecido a la familia ninguna explicación oficial sobre las circunstancias en que esta falleció.

La Orden Departamental 09-2009, Capítulo VI, Artículo 35, párrafos I y II, dictada por el Ministerio de Educación, prohíbe este tipo de actividades extracurriculares pasadías, excursiones y salidas recreativas en ríos, playas o piscinas.

El hecho

El deceso de la menor ocurrió el pasado 14 de noviembre de 2025 durante un pasadía organizado y supervisado por el centro educativo en las instalaciones de la Hacienda Los Caballos, ubicada en Los Chivos Gurabo, Santiago.

La menor había sido reconocida por sus méritos académicos e incluida en el cuadro de honor del colegio Da Vinci, por lo cual la institución organizó la actividad de premiación. El día previo, el centro envió a la madre una comunicación solicitando que llevara temprano a la niña e incluyera un bañador en su mochila.

A las 11:28 a. m. del día del hecho, la madre recibió una llamada de un miembro del personal de apoyo del colegio. Este empleado afirmó que la niña "no se encontraba bien" y "estaba vomitando", ocultando la cruda realidad de que la niña ya había fallecido. Posteriormente, el empleado envió la ubicación del lugar a la angustiada madre.

Al llegar a la hacienda, la señora Joseph se identificó y solicitó ver a su hija, pero le fue impedida la entrada por alrededor de tres horas. El área ya se encontraba acordonada y vigilada por agentes policiales.

Cuando finalmente se le permitió el acceso, un familiar fue informado por personal del 911 que la niña había muerto y que su cuerpo sería levantado por el Inacif. El Certificado Médico Preliminar de Defunción indica como causa de muerte: asfixia mecánica por ahogamiento e insuficiencia respiratoria, supuestamente en una piscina del complejo.