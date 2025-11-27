1,666 kilogramos de droga han sido decomisados en RD bajo “Operación Lanza del Sur”

El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció el pasado 13 de noviembre la “Operación Lanza del Sur”, una serie de acciones que buscan interrumpir el tráfico ilícito de drogas y armas por parte de organizaciones criminales transnacionales y terroristas extranjeras en rutas de aguas internacionales que abarcan toda la extensión del mar Caribe.

Aunque la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ha anunciado en diferentes operativos de acciones contra el narcotráfico la colaboración con los Estados Unidos, el primer decomiso de droga bajo la denominación “Lanza del Sur” se hizo el pasado 15 de noviembre, dos días después de que se anunciaran estas acciones.

En este operativo fueron ocupados 484 paquetes de cocaína, y contó con la participación de la DNCD, la Armada de República Dominicana (ARD) y la Fuerza Aérea (FARD), con el apoyo estratégico de la Administración de Control de Drogas (DEA) y bajo la coordinación del Ministerio Público.

De acuerdo con el informe de las autoridades las operaciones constaron con un despliegue marítimo, aéreo y terrestre para atrapar a varios individuos que, se acercaban a costas dominicanas en una embarcación con un cargamento de sustancias narcóticas.

Dos motores de las autoridades fuera de borda los envistieron e incautaron cinco garrafones de gasolina, dos celulares, comestibles y otras evidencias.

La embarcación, salida desde Sudamérica según la DNCD con rumbo a costas dominicanas, fue detenida con los protocolos de actuación temprana para neutralizar la lancha, y después de horas de seguimiento pudieron detener a sus tripulantes y confiscar el alijo de 484 paquetes.

Dos días después, las autoridades dominicanas y de Estados Unidos anunciaron que atraparon una lancha con equipos de operación y confiscaron otro cargamento de droga con 24 capas que contenían 806 paquetes de cocaína, marihuana, una radio satelital, documentos y alimentos.

La última interdicción anunciada bajo "Lanza del Sur" fue el 18 de noviembre, donde capturaron a dos hombres con 171 paquetes de cocaína y otros cinco de marihuana, envueltos en cinta adhesiva; las autoridades afirmaron tomar varios tanques, garrafones de combustibles y otras evidencias.

Las tres intervenciones de las autoridades fueron en la provincia de Pedernales, por lo que informaron que investigan posibles redes criminales endicha zona que involucren a los seis implicados detenidos en las tres embarcaciones.

Las unidades de la DNCD y efectivos de la Armada y la Fuerza Aérea incautaron un total de tres lanchas en diferentes puntos marítimos de la provincia y se han decomisado un total de 1,666 kilogramos de cocaína, marihuana, celulares, comida, documentos y seis individuos en las tres intervenciones.